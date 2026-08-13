טראמפ רוצה לפרק את המיליציות בעיראק: זה הדד-ליין

במהלך החודשים האחרונים, כחלק ממהלך שלטוני רחב, הורה הנשיא טראמפ לממשלה העיראקית להוציא לפועל שורה של רפורמות שלטוניות, הכוללות מלחמה בשחיתות ובפעילות הכוחות החמושים השיעיים במדינה, כעת קבעה הממשלה תאריך יעד לפירוקן.

על פי דיווחים ערביים ראש הממשלה העיראקי עלי אל-זיידי קבע מועד סופי של ה-30 בספטמבר למיליציות המזוהות עם איראן להתפרק מנשקן, ומאיים בעימות צבאי במידה ואלה יסרבו.

במהלך החודשים האחרונים לחץ הממשל האמריקני על עיראק להוציא לפועל שורה של פעולות כנגד שחיתות שלטונית וקשרי חוץ. רק לאחרונה נעצר שר האנרגיה והנפט העיראקי ובביתו נמצאו כספים רבים שמקורם ככל הנראה בשוחד.

לאחרונה דרש גם טראמפ כי העלמת העין של השלטונות העיראקיים מפעילות המיליציות האיראניות במדינה תיפסק, לחץ זה גבר משמעותית מאז החלו המיליציות לפעול בשם איראן בתקופת המלחמה.