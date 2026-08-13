נתניהו כפי שלא שמעתם מעולם: "אני מבין אותך, זה נורא"

נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלרוב שומר על ארשת פנים רצינית ולא מביע הרבה רגש, השתתף בפודקאסט של אבי הרוש בגל"צ ושיתף בכאב על האובדן והגעגוע שהוא מרגיש לאחיו יוני נתניהו ז"ל שנהרג במהלך מבצע אנטבה.

המראיין הרוש, אמר לנתניהו כי הוא נאבק כבר שנתיים להביא נכד מזרע בנו ריף שנפל בעזה. הוא שאל את ראש הממשלה האם הוא היה עושה זאת אם היתה את האפשרות ונתניהו השיב שכן.

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נתניהו ניסה לרדת לשורש העניין, הרוש אמר לו כי הזרע קיים רק שהוא לא יכול להשתמש בו. הוא סיפר כי החוק נתקע בוועדת שרים לחקיקה, נתניהו התעניין בפרטים ורשם על פתק כי הוא יטפל בזה.

"אני אגיד לך למה זה מהדהד אצלי", אמר נתניהו. "אני הולך ברחוב ורואה מרחוק מישהו שנראה לי כמו יוני ואתה רוצה לשמר כמה שיותר את החי. אני מבין אותך מצוין. העצב תמיד נשאר איתי, הגעגוע אין לו סוף".