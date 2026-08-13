עיתונאית חדשות 12 יוצאת להגנת גדי איזנקוט: "זו טעות"

חדשות 12 ( חדשות 12 / ויקימדיה )

עיתונאית חדשות 12 סיון כהן, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm לסערה שהתחוללה ביממה האחרונה סביב עמדתו של גדי איזנקוט בעניין גיוס חרדים.

תחילה נזכיר כי ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מועמד מפלגתו של גדי איזנקוט, אמר בריאיון לכאן רשת ב' כי "בתוכנית שלנו - עד שלושה אחוז מכלל הגיוס, לפעמים יכול להגיע עד שלושים אחוז מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים ואולי גם גורמים אחרים, שיקבלו פטורים".

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כהן באופן מפתיע אמרה כי זו טעות לתקוף את גדי איזנקוט בעניין, היא הסבירה כי "איזנקוט אומר את האמת, הוא ריאלי, הוא לא מבטיח צ'ק בלי כיסוי. הוא אומר את הדברים כפי שהם.

אין שרביט קסמים. ברור שיש צורך בגיוס חרדים, אבל בבחירות האלו שהן כל כך גורליות, ראשי המפלגות יצטרכו להחליף דיסקט. צריך לשמור על ענייניות ולא סיסמאות ריקות מתוכן".