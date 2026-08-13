בחוץ, החיים שלנו טובים, אז למה בפנים רע לנו?

אחת אחת - פודקאסט הנשים של סרוגים. יש אנשים שהחיים שלהם נראים מבחוץ בדיוק כמו שהם חלמו: משפחה, קריירה, הצלחה, מטרות והישגים. אבל דווקא ברגעים שבהם נדמה שהכול במקום, יכולה להופיע תחושה שקשה להסביר – חוסר שקט, חוסר סיפוק או תחושה שמשהו בפנים עדיין לא מסתדר.

בפודקאסט “אחת אחת – אישה, משמעות, צמיחה”, בת שבע מנס ועזריאל מנס, מטמיען של מודל EOS בישראל, מנסים להבין את הפער הזה: אם אנחנו כבר יודעים כל כך הרבה על הדרך לחיים טובים ובריאים יותר – למה כל כך קשה לנו באמת לחיות אותם?

אחת השאלות המרכזיות שעולה היא מה יכולה לעשות אישה שהכול בחייה נראה מושלם כלפי חוץ, אבל בפנים מתחוללת סערת רגשות.

משם השיחה נוגעת גם בהשפעה של החברה והסביבה על החיבור שלנו לעצמנו, ובשאלה שאולי כל אחת מאיתנו צריכה לעצור ולשאול: עד כמה החיים שאני חיה הם באמת החיים שאני רוצה – ועד כמה הם תוצאה של הציפיות שמסביבי?

כי אולי הצלחה אמיתית היא לא רק להשיג יותר, אלא להבין מי אנחנו, מה באמת חשוב לנו – ולבנות חיים שמרגישים נכונים גם מבפנים.