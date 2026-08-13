פעילי הליכוד זועמים: "מעניין איזו תמורה קיבלה טלי גוטליב"

ח"כ טלי גוטליב ( אורן בן חקון/פלאש90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב, מכחישה בתוקף את הפרסומים על ניר ברקת, על כך שניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו מיד לאחר ה-7 באוקטובר.

מתפקדי ופעילי הליכוד, לא אוהבים זאת בלשון המעטה וברשת צצות שמועות רבות מה הסיבה לכך או האם גוטליב קיבלה לכאורה דבר מה בתמורה. אחת הפעילות החזקות בליכוד, הידועה בתמיכתה הבלתי מתפרשת בנתניהו, מישל פרוכטר, כתבה: "‏מעניין איזו תמורה קיבלה טלי גוטליב מניר ברקת כדי להיות היחידה בליכוד שקופצת להגנתו ומכחישה את הפרסומים של עמית סגל ומוטי קסטל על כך שברקת ניסה להדיח את נתניהו מראשות הממשלה מיד אחרי הטבח. ‏מעניין איזו תמורה קיבלה טלי גוטליב כדי לתמוך בששון גואטה. טלי גוטליב משקרת שנתניהו רוצה אותה כשרת משפטים. אחרי שמרדה בו ולא נענתה לבקשתו למשוך את מועמדותה מהועדה לבחירת שופטים מה שהביא למינויו של עמית".

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עוד כתבה מישל: "מתי אנשים יתעוררו ויבינו שהאשה הזו היא בסה״כ עסקנית קטנה שדואגת אך ורק לעצמה. שחקנית יחיד שכל מה שיש לה למכור זה הצגות, צרחות וציטוטים מעדנה קרנבל.

‏כל חברי הליכוד יודעים שראש הממשלה לא סומך עליה והיה מאוד רוצה לראות אותה מחוץ לרשימה אז למה אתם מתעקשים ללכת נגדו? יש חברי כנסת הרבה יותר ראויים ממנה שלא עושים רעש וצלצולים אלא נותנים עבודה בשקט. אל תפלו למלכודת הפופוליזם שלה כי תצטערו על כך בהמשך…".