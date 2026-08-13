נשיא לבנון לטראמפ: חיזבאללה זה סרטן, צריך השמדה

בשיחה שקיים על פי דיווחים נשיא לבנון, ג'וזף עאון, עם הנשיא דונלד טראמפ בעת ביקורו בבבית הלבן בוושינגטוון לפני שבועות, נשמע הנשיא הלבנוני נחרץ ביותר בקשר לגורלו המועדף של ארגון הטרור.

על פי העמוד הראשי של העיתון הלבנוני אל אחבא'ר, הנחשב מקורב אל גורמי חיזבאללה והציר השיעי, הדברים נאמרו בעת ביקורו בבית הלבן לפני מספר שבועות, שם ניהל שיחה חריפה עם הנשיא דונלד טראמפ.

על פי הדיווחים, עאון לא סינן מילים בתיאוריו כנגד ארגון הטרור: "חיזבאללה הוא הסרטן שממנו סובלת לבנון. אי אפשר לטפל בו באמצעות משככי כאבים, פתרונות חלקיים או דיאלוג שנכשל, אלא רק באמצעות השמדתו המוחלטת!".