אירוויזיון 2027: זו העיר שתארח את תחרות השירים הבינלאומית

איגוד השידור האירופי יצא היום (חמישי) בהודעה שהפתיעה אפילו את המעריצים השרופים ביותר. לאחר שבועות של שמועות, ספקולציות ותחרות צמודה בין ערי ענק ברחבי היבשת, הוכרזה רשמית העיר שתזכה לארח את אירוויזיון 2027 – והיא לא אחרת מאשר בורגס.

עיר החוף הקסומה נבחרה להוביל את חגיגת המוזיקה הגדולה בתבל. ההחלטה התקבלה בזכות התשתיות החדשניות והחזון התרבותי שהציגה העיר, אשר הצליחה לגבור על יריבות חזקות במיוחד. תושבי העיר כבר החלו בחגיגות, וההכנות לאירוע הענק צפויות להתחיל בקרוב מאוד. האם זו תהיה אחת המהדורות המרהיבות והמפתיעות ביותר בהיסטוריה של התחרות? כל העיניים נשואות לבורגס.

חצאי הגמר צפויים להתקיים בתאריכים 11 ו-13 במאי, כאשר הגמר הגדול אמור להתקיים במוצאי שבת ב-15 במאי.