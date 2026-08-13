"רציתי להתפטר מהכול": הדרמה של מגישת חדשות 13

עולם התקשורת נוטה להציג חזות נוצצת, מקצועית ומהודקת, אך מאחורי המסך והזרקורים מתרחשות לעיתים דרמות אנושיות מורכבות. אחינועם בר, מגישת גלגלצ שגם מגישה פינת תרבות בחדשות 13, שיתפה אמש (רביעי) שרשרת גילויים חשופה וסוערת על רגע קשה במיוחד שחוותה במהלך יום צילומים רוטיני לכאורה – רגע שהוביל אותה להתקף חרדה ראשון בקריירה באמצע עבודה על אייטם.

לדבריה של בר, שילוב בין יום עמוס ומורכב נפשית לבין התנהלות פוגענית מצד קולגה, הוביל אותה לנקודת קיצון שבה לא יכלה להמשיך לתפקד. "כשצילמנו את הכתבה היה לי התקף חרדה, פעם ראשונה שזה קרה באמצע אייטם. מפיקה דיברה אליי לא יפה, קצר ומגעיל והייתי ביום רע ממילא נפשית והכול היה גדול עליי. פשוט יצאתי החוצה ובכיתי על ספסל, והרגשתי שאני רוצה להתפטר מהכול והחיים ולהישאר במיטה חודשים."

"מדברים מגעיל": כתב אישום נגד התרבות בתעשייה

בר לא הסתפקה רק בתיאור האירוע הנקודתי והחוויה האישית הקשה, אלא ניצלה את הבמה כדי להפנות אצבע מאשימה ישירה כלפי הנורמות והיחסים הבינאישיים הרווחים, לטענתה, בעולם התקשורת והטלוויזיה. בדבריה היא תיארה מציאות שבה שיח פוגעני הפך לעניין שבשגרה.

"אבל אין לכם מושג כמה אני לא, מדברים כל כך מגעיל בתעשייה הזו, במילים כאלה מגעילות וכל כך אישי ואני בחיים לא אתרגל לזה, אני לא אבין אנשים שמתהנלים בשפה איומה ובקללות, זה שובר אותי", שיתפה בר בסטורי.