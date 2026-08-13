שבת טעימה במיוחד: המתכון לשבלולי חציל ממולאים בבשר

שבלולי חצילים ( צילום: AI )

מחפשים מנה חגיגית לשבת שנראית מושקעת אבל לא דורשת שעות במטבח? שבלולי חציל ממולאים בבשר, שנאפים בתוך רוטב עגבניות עשיר, הם בדיוק מה שצריך. החצילים הופכים רכים, הבשר נשאר עסיסי והרוטב מחבר את הכול למנה שקשה להפסיק לאכול.