שבת טעימה במיוחד: המתכון לשבלולי חציל ממולאים בבשר

מחפשים מנה חגיגית לשבת שנראית מושקעת אבל לא דורשת שעות במטבח? שבלולי חציל ממולאים בבשר, שנאפים בתוך רוטב עגבניות עשיר, הם בדיוק מה שצריך. החצילים הופכים רכים, הבשר נשאר עסיסי והרוטב מחבר את הכול למנה שקשה להפסיק לאכול.
מצרכים
לחצילים ולמילוי:
- 2 חצילים גדולים
- 500 גרם בשר בקר טחון
- 1 בצל קטן קצוץ דק
- 2 שיני שום כתושות
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית כמון
- חצי כפית בהרט
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 2 כפות שמן זית
לרוטב העגבניות:
- 400 גרם עגבניות מרוסקות
- 2 כפות רסק עגבניות
- 2 שיני שום כתושות
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- 1 כפית סילאן
- 1 כוס מים
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות. פורסים את החצילים לאורך לפרוסות דקות ומסדרים אותן על תבנית מרופדת בנייר אפייה. מברישים במעט שמן זית ואופים במשך כ-15 דקות, עד שהפרוסות מתרככות מספיק כדי שאפשר יהיה לגלגל אותן מבלי שייקרעו.
- בינתיים מכינים את המילוי: מערבבים בקערה את הבשר הטחון עם הבצל, השום, הפטרוזיליה, הפפריקה, הכמון, הבהרט, המלח והפלפל.
- בסיר קטן מערבבים את העגבניות המרוסקות, רסק העגבניות, השום, הפפריקה, הסילאן, המים, המלח והפלפל. מביאים לרתיחה ומבשלים על אש נמוכה במשך כ-10 דקות.
- יוצקים את רוב רוטב העגבניות לתחתית תבנית אפייה. מניחים מעט מתערובת הבשר בקצה של כל פרוסת חציל ומגלגלים בעדינות לשבלול. מסדרים את השבלולים בצפיפות בתוך הרוטב ויוצקים מעליהם את יתרת הרוטב.
- מכסים את התבנית ואופים ב-190 מעלות במשך כ-35 דקות. מסירים את הכיסוי וממשיכים לאפות עוד כ-15 דקות, עד שהבשר מוכן, החצילים רכים והרוטב מצטמצם.
- מוציאים מהתנור, מפזרים מעט פטרוזיליה טרייה ומגישים חם. אפשר להוסיף לצד המנה טחינה טובה וחלה טרייה - ויש לכם מנה מרכזית מושלמת לשולחן השבת.