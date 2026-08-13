בן כספית טוען: זו הסיבה האמיתית לפרישה של ח"כ אליהו רביבו

העיתונאי והמגיש בן כספית התייחס להודעתו של חבר הכנסת אליהו רביבו, שהודיע כי אין בכוונתו להתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד.

כספית ציין כי צעדו של רביבו מגיע בהמשך לדיווחים שפורסמו, לפיהם הוצעה לו הצעה להתמנות לתפקיד שגריר ישראל בחו"ל. בהתייחסו לסיבת הפרישה של חבר הכנסת, הדגיש כספית כי רביבו נימק את צעדו "בגלל קושי להתברג במקום ריאלי" ברשימה המורכבת.

הרקע: צפיפות ברשימה והצעות למינויים דיפלומטיים

הודעתו של ח"כ אליהו רביבו מגיעה על רקע המאבק העז בליכוד על מקומות ריאליים ברשימה לכנסת, שנבע בין היתר משיטת השריונים והמחוזות המצמצמת את המקומות הפנויים לחברי הכנסת המכהנים.

בהודעה הרשמית שפרסם רביבו, הבהיר כי פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורו תכלית אלא כלי לשליחות ציבורית, וכי השליחות שלו תמשיך בדרכים אחרות. במקביל, במערכת הפוליטית פורסם כי בלשכת ראש הממשלה בחנו אפשרויות למינויים דיפלומטיים מעבר לים – ובהם מינויו של רביבו לתפקיד שגריר (כאשר שמו שלט בין היתר בהקשר של איחוד האמירויות) – מהלך שמפנה מקום נוסף ברשימה לקראת הפריימריז.