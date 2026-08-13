פייגלין באולטימטום דרמטי: "מודיע לכם בצורה מפורשת"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מעלה את הטון ומבהיר למפלגות הימין כי מבחינתו ריצה עצמאית עד הסוף היא אופציה ריאלית לחלוטין. בשיחה עם איתמר פליישמן ואורי מלמד, שיגר פייגלין אולטימטום חריף לשאר השחקנים במערכת הפוליטית והבהיר כי אין לו כוונה לפרוש כדי למנוע אובדן קולות.

"אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע, בסדר?", אמר פייגלין. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס. אני חלק מהמחנה הלאומי, אני הכי ימני שיש. אתם רוצים את המנדטים הללו? בואו לאיחוד. לא תבואו לאיחוד, אתם הבעיה, אל תבואו אליי בטענות". פייגלין הדגיש כי הוא נחוש להציב אלטרנטיבה למנהיגות הנוכחית ולא ייסוג מעמדותיו: "הנה אני מודיע לכם בצורה הכי מפורשת: אני לא הולך למצמץ. אני לא הולך להשאיר את עם ישראל בלי אופציה שונה ממה שהביא אותו לשבעה באוקטובר, הן משמאל אבל גם מימין".

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"נתניהו היה צריך להניח את המפתחות"

בהמשך בדבריו מתח פייגלין ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל ההנהגה הביטחונית והמדינית בעקבות אירועי 7 באוקטובר. "בנימין נתניהו היה צריך להניח את המפתחות בשמונה באוקטובר", טען. "מכיוון שהוא לא עשה את זה, אף אחד לא לוקח אחריות, לא משמאל ולא מימין".

את דבריו חתם בהבהרת מטרת ריצתה של מפלגתו לזירה הפוליטית: "המאבק הוא לא בין שמאל וימין. המאבק הוא כדי שלא נקבל את השבעה באוקטובר הבא. לשם כך 'זהות' תהיה שם, ואני בעזרת השם אהיה שר הביטחון".