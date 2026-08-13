האדמו"ר הסרוג תומך באיזנקוט: "גדי יהיה ראש ממשלה"

האדמור מפאשקאן ואיזנקוט ( חיים גולדברג/פלאש90 )

האדמו״ר מפאשקאן, תא״ל במילואים הושע פרידמן בן שלום, השתתף בכנסת במרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים, ושם הביע תמיכה בראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט.

בתיעוד בלעדי ב'סרוגים', אומר האדמו"ר על איזנקוט: "אני יכול להעיד - איש אמיץ, ישר וחכם. בעזרת השם גדי יהיה ראש ממשלה".

הרב פרידמן בן שלום, שכיהן כקצין מילואים ראשי בזמנו של איזנקוט כרמטכ"ל ועומד בראש המכינה הקדם־צבאית “בית ישראל” בירושלים, סיפר כי הוא מכיר את איזנקוט כבר 46 שנים וכי השניים שירתו יחד גם תחת אש: “אני מכיר את גדי היכרות קרובה מאוד - גם תחת אש, גם כששירתתי כמפקד חטיבה במילואים וגם כקצין המילואים הראשי, כשגדי היה הרמטכ״ל”. האדמו״ר אמנם הבהיר כי אינו מורה לקהל כיצד להצביע, אך העניק לאיזנקוט עדות אופי נלהבת: “אני לא אומר לכם במה להצביע, חלילה. אבל אני יכול להעיד עדות אופי: איש אמיץ, ישר, חכם - חכם וגם גאון, וזה נדיר. הוא לא יגיד לכם שהוא גאון, כי הוא צנוע”. בהמשך התייחס למשבר האמון בחברה הישראלית ובמערכת הפוליטית: “התקווה הגדולה שלי היא טיהור מערכות היחסים בינינו, טיהור הפוליטיקה. ואני אומר לכם - זה האיש. מה שחסר לנו הוא בעיקר אמינות”.

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האדמו"ר מפאשקאן הרב הושע פרידמן בטיש ( חיים גולדברג )

לדבריו, גם החלפת ההנהגה לבדה לא תפתור את המשבר: “גם כשבעזרת השם גדי יהיה ראש ממשלה, המחלה לא תתרפא. היא דורשת תנאים לריפוי. אנחנו צריכים לייצר מערכות יחסים אחרות של יושר ותקווה בינינו”.

את דבריו חתם בהבעת אמון ברורה באיזנקוט: “אני רוצה לתת עדות על אומץ, יושר, אמינות ויכולת ביצוע פנטסטית. אתם יכולים להאמין לי או לא - אני עומד מאחורי המילים שלי”.

למרות הסתייגותו הפורמלית מהמלצה כיצד להצביע, עצם השתתפותו בכנס, השבחים החריגים והאמירה כי איזנקוט יהיה ראש הממשלה מהווים הבעת תמיכה פוליטית ברורה מצד דמות המשלבת בין העולם החסידי, הציונות הדתית והפיקוד הבכיר בצה״ל. כעת יהיה מעניין לראות אם דבריו ישפיעו גם על הצבעת חסידיו ותלמידיו.