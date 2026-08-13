הח"כ מהליכוד מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

אביחי בוארון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

חבר הכנסת אביחי בוארון, שהפך בחודשים האחרונים לאחד הקולות הבולטים והחזקים בתנועת הליכוד, קורא לחבריו למפלגה לשמור על פרופורציות ומיקוד לקראת הפריימריז הקרובים. בראיון שערך ברדיו 103fm, התייחס בוארון למתחים הפנימיים סביב הרשימה לכנסת ולמהלכים הפוליטיים של ראש הממשלה.

בפתח הראיון בירך מגיש התוכנית, ברק סרי, את בוארון על מינויו החדש והאסטרטגי לקראת מערכת הבחירות. "מגיע לך מברוק, ראיתי שנתניהו מינה אותך לראש מטות השטח של הליכוד", ציין סרי. בוארון אישר את הדברים, והשיב בחיוך לקריאות התמיכה באולפן. בהמשך השיחה עבר בוארון לדון בסוגיות הליבה הפוליטיות, והבהיר כי לדעתו תמונת המצב המשתקפת באמצעי התקשורת רחוקה מלהציג את כוחה האמיתי של המפלגה. "בסקר האמת אנחנו נקבל הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים בערוצים 12 ו-13", קבע בוארון בביטחון. הוא התייחס לסיכויים של מועמדי התנועה ואמר כי "מקום 32 הוא מקום ריאלי לחלוטין בליכוד". כ שנשאל על מעמדו שלו בקרב מתפקדי המפלגה, הביע ביטחון רב במיקומו העתידי ברשימה והעריך כי יתברג בראש הנבחרת: "אני אהיה בחמישייה הראשונה".

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"יש לנו ביקורת, אבל לא מכבסים כביסה מלוכלכת בחוץ"

הנושא המרכזי שמעורר סערה בקרב מתמודדי הפריימריז הוא סוגיית השריונים ברשימה, אך בוארון מציע להסתכל על המהלך בראייה כוללת של המחנה. "צריך להבין למה עושים את השריונים", הסביר. "השריונים הם לא כדי להוסיף עוד גנרל, אקדמאי או איש עסקים, אלא כדי לסדר את הגוש. אם זה אומר שצריך לשלם מחיר, נשלם. יש את הסך הכול, והוא יותר חשוב מכולנו".

בוארון הדגיש כי הוא מעניק גיבוי מלא לראש הממשלה בנימין נתניהו, אך ציין כי החברות בסיעה אינה מונעת הבעת דעות שונות בחדרים הסגורים: "יש לי ביקורת, אבל לא צריך לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, זה פשוט לא יעיל".

את דבריו חתם חבר הכנסת במסר אופטימי ומלכד לציבור הבוחרים והמתפקדים: "אנחנו צריכים ימין שמח, ימין מנצח".