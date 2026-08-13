אבישג סמברג, המדליסטית האולימפית בטאקוונדו, והרקדן המקצועי איוון דניסוב נפרדו אמש (רביעי) מ"רוקדים עם כוכבים" בקשת 12. ההדחה הגיעה בעקבות החלטה משולבת של הצבעת הקהל בבית וציוני השופטים - דוד דביר, חיים פרשטיין ואנה ארונוב.

הזוג, שהצטרף לעונה הנוכחית עם ציפיות גבוהות בעקבות הרקע הספורטיבי המרשים של סמברג, לא הצליח לצבור מספיק נקודות כדי להמשיך בתחרות. למרות שסמברג הפגינה משמעת ספורטיבית גבוהה והתמסרות מלאה לחזרות, המעבר מהמזרן לרחבת הריקודים התברר כאתגר מורכב יותר מהצפוי.

מהטאקוונדו לסלסה - אתגר שלא צלח

דניסוב, רקדן לטיני מקצועי עם ארון גביעים מרשים, ניסה להעביר את סמברג מעולם המכות החדות והתנועות הפיזיות של הטאקוונדו לעולם הרכות והזרימה של הריקודים הסלוניים. בסרטון שהפך לוויראלי מהחזרות, נשמע דניסוב מבהיר לה: "להחזיק ככה, פה זה לא מכות – פה זה אומנות".

הדינמיקה בין השניים, שעוררה עניין רב בקרב הצופים, לא הספיקה כדי להבטיח את המשך דרכם בתחרות. על פי חוקי הפורמט, ההחלטה על ההדחה מתקבלת בשילוב של הצבעת הצופים מהבית וציוני השופטים, והזוג לא הצליח לעבור את המשוכה.

עונה דרמטית עם הדחות מפתיעות

ההדחה של סמברג ודניסוב מצטרפת לשורה של פרידות מפתיעות בעונה הנוכחית, החמישית מאז חזרת הפורמט לקשת 12. רק לפני מספר ימים נאלצה הזמרת עדן גולן לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה בכתף, כשהיא מודה בדמעות: "זו הפרידה הקשה שעברתי בחיי".

גולן, שרקדה לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, נאלצה להחמיץ שני ריקודים בעקבות הפציעה. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש. הזמרת, שסומנה כאחת המועמדות המובילות לניצחון, סיימה את דרכה בתוכנית בשלב מוקדם יותר מהצפוי.