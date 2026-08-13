אשליות מתוקות בפריז: הדרמה שתיגע לכם בלב

חצי ילד, חצי מבוגר, ובית שחי על אשליות: הדרמה החדשה של צמד הבמאים הצרפתיים האהובים, אריק טולדנו ואוליבייה נקש, מחזירה אותנו לשנת 1985 בפרברי פריז ומביאה למסך סיפור התבגרות משפחתי, חם וחשוף במידה שווה. ילדים שמתבגרים מוכרים לכולנו. הורים שמתמודדים, אשליות שהכל יסתדר מעצמו והכל סביב שנת בר המצווה של ילד יהודי בצרפת.

פרשת לך לך

מה בין ילד יהודי שמגדיר עצמו גם חצי ערבי (כי הוריו גורשו מאלג'יריה), אבא מובטל שמסיר זאת ממשפחתו , חברים שלא אוהבים יהודים וברקע מריבות משפחתיות, גיל ההתבגרות של בנות ובנים ולצידם סיפור יהודי עם פרשת לך לך..? התשובה היא שהכל סובב סביב אשליות מתוקות. כולם משלים עצמם בעצם. עד ש...

סיפור משפחתי

הסיפור הוא בעצם הוא סיפור משפחתי של נקש שנולד וגדל בפריז, להורים ילידי אלג'יריה. אגב, נקש וטולדנו נפגשו במחנה קיץ בשנות ה-80 והם חברים כבר מגיל ההתבגרות, ויש להם קשר לצערנו לישראל בנסיבות טרגיות.

בן דודו של טולדנו, אלון עמרם טולדנו נרצח בשדרות בדרכו לבית הכנסת ב 7.10. באותה מתקפה נרצחה בת דודתה של אשתו של נקש, הילי סולומון בת ה-27, ברעים.

ומה הסיפור?

השנה היא 1985. ונסן, עוד רגע בן 13, חי עם משפחתו היהודית בפרברי פריז – אימו שמנסה להתקדם בעבודה, אביו שעדיין מנסה למצוא את הקריירה הנכונה, ואחיו המתבגר שאכפת לו בעיקר ממוזיקה וכסף. ונסן נמצא בתקופה מלאה בשינויים – הוא מתאהב לראשונה, לומד דברים חדשים ומפתיעים, ומתכונן לבר המצווה – יום הפיכתו לגבר.

ברגעים האלה, כבר לא ילד אבל עדיין לא מבוגר, הוא ינסה למצוא את מקומו במשפחה ובעולם. מהנה, נקי, שונה ומספר סיפור שבעצם רובינו הם חלק ממנו. 116 דקות מהנות. דובר צרפתית.