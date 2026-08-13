אילה חסון נפרדת: "הלך לעולמו אדם מיוחד"

אילה חסון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

עולם התקשורת הישראלי אבל על מותו של אורן נהרי, מבכירי העיתונאים ופרשני חדשות החוץ בישראל, שהלך הבוקר (חמישי) לעולמו והוא בן 70 במותו, לאחר התמודדות עם מחלת ה-ALS.

בעקבות הידיעה הכואבת, ספדה לו העיתונאית ומגישת חדשות 13, אילה חסון, שעבדה לצדו במשך שנים ארוכות ברשות השידור. "הבוקר, רק בן 70, הלך לעולמו אדם מיוחד", כתבה חסון. "ולא רק בגלל שהיה מופת של סקרנות ומופת של עולמות של ידע. שנים עבדנו יחד ואף שיחה לא הייתה משעממת. והכל בנועם וחברות".

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חסון התייחסה בדבריה גם להתמודדות הגלויה של נהרי עם המחלה הקשה בחודשיו האחרונים, והוסיפה: "נפרד בפומבי במודעות מלאה. זכה למשפחה מסורה שלא עזבה אותו עד הרגע האחרון".