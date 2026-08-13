"יצחק עמית נבהל, זו הפרשה החמורה ביותר בבג"ץ"

יצחק עמית ( חיים גולדברג/פלאש90 )

‏בית המשפט העליון הכריע אמש (רביעי) וקבע כי חקירת הפצ"רית בפרשת שדה תימן, תישאר בידי הפרקליטות.

פעילים פוליטים מהצד הימין של המפה ופוליטיקאים רבים, תקפו בחריפות את ההחלטה, טענו כי מדובר ביד לוחצת יד וכי הנשיא עמית שומר על הפצ"רית והיועמ"שית מכל משמר. פרופסור משה כהן אליה, התייחס לכך הבוקר וכתב: "הטיוח הגדול. קבורת פרשת הפצ"רית היא הפרשה החמורה ביותר בתולדות בית המשפט העליון. ומי שחתום על ההשחתה החמורה הזו הוא יצחק עמית. כשפרצה הפרשה, עמית נבהל. הוא הרחיק את עצמו מהסוגיה, ולכן הוא קבע הרכב פחות אקטיביסטי בהשוואה לקבוצה ההיפר-אקטיביסטית שאליה הוא משתייך (הוא, ברק־ארז, גרוסקופף, כבוב ורונן). ההרכב כלל את וילנר, שטיין וכנפי-שטייניץ. אותו הרכב קבע את "הלכת בוארון", שקבעה מניעות מוסדית רחבה החלה על מערך הפרקליטות, בשל מעורבותם של בכירים בייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות בפיקוח על הבדיקה שעסקה בהדלפת הסרטון משדה תימן לגיא פלג".

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עוד הוסיף כהן: "הפסיקה הזו הכתה את עמית (ואת היוריסטוקרטיה בפרקליטות) בהלם. ולכן עמית החליט מיד לחזור ולקחת פיקוד על האירוע. כי הוא לא יכול להרשות לעצמו את נפילתה של בהרב-מיארה, שמגינה עליו כל הזמן".

‏לסיום כתב כהן: "מעולם לא כיהן שופט כל כך מושחת בבית המשפט העליון. ובוודאי שמעולם לא כיהן נשיא בית המשפט העליון כה מניפולטיבי כמו יצחק עמית. אין צדק בבית המשפט הגבוה לצדק. כל מה שיש שם זו הנדסת הרכבים שתכליתה היחידה היא לשמר את ההגמוניה הישנה, תוך רמיסת כל עקרונות הדמוקרטיה והצדק לחיילי צה"ל שנפגעו מעלילת הדם שהפצ"רית הדביקה להם, במעשה החמור שבו הייתה מעורבת.

כי הדבר היחיד שעניין את עמית הוא איך לחלץ את בהרב-מיארה, כדי שתוכל להמשיך להגן עליו. על חשבון חיילי צה"ל, ועל חשבון מדינת ישראל".