אבישי בן חיים ( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאי, הפרשן וחוקר החברה הישראלית, ד"ר אבישי בן חיים, מצטרף לעיתון 'מקור ראשון'. במסגרת תפקידו החדש, יחל לכתוב מדור שבועי קבוע במוסף "יומן" של העיתון. המדור החדש ייכתב במתכונת של שאלות ותשובות (שו"ת), ויעסוק במגוון רחב של נושאים המרכיבים את ההוויה הישראלית והיהודית. בין היתר, יעמוד המדור על הזיקות והמתחים שבין הגות חרדית לציונית-דתית, קבלה והלכה, מסורת ומוסר, לצד סוגיות תרבותיות וספורטיביות כמו היריבות בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב, הרנסנס של המוזיקה המזרחית ופכים קטנים מבית מדרשה של הבשורה המסורתית.

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בן חיים, בעל תואר דוקטור לפילוסופיה יהודית והיסטוריון מוסמך, נחשב מאז ומתמיד ולאורך השנים לאחד מהחוקרים והפרשנים הבולטים של החברה החרדית והמסורתיות המזרחית בישראל. בעברו שימש כפרשן לענייני חרדים בחדשות 13 וככותב טור פופולרי בעיתון 'מעריב'. לצד עבודתו העיתונאית, חתום בן חיים על סדרות כתבות עומק וספרים שהפכו לרבי-מכר, ובהם "ישראל השנייה", "איש צדיק היה" ו"מניפסט המסורתיות". כיום הוא משמש כחבר פאנל קבוע בתוכנית "הפטריוטים" ומופיע בתכניות נוספות בערוץ 14.

"בסימן טוב והצלחה, אני מצטרף ל'מקור ראשון', עיתון שמקיים כבר שנים את השיחה הכי רצינית ועמוקה בעיתונות העברית על יהדות, ישראליות, חברה ופוליטיקה", מסר ד"ר אבישי בן חיים עם היודע דבר הצטרפותו. "אני מודה למערכת העיתון על האמון, התגעגעתי כל כך לעיתונות כתובה ולכריזמה המיוחדת שלה".