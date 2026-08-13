האמירתים לחצו, נתניהו התקשר, בן גביר לא התקפל

האמירתים לחצו, נתניהו התקשר גם הוא, אבל השר בן גביר לא התקפל. השר לביטחון לאומי בן גביר חתם לבקשת המשטרה וחומר מודיעיני של שב"כ על צו האוסר על קיום אירוע של חניכת מחלקת יולדות בבית חולים אל מוקסאד במזרח ירושלים - זאת משום שלאירוע תוכננו להגיע בכירים ברשות הפלסטינית.

אלא שלאחר חתימת הצו, התקשרו מלשכת רה"מ לבכירים במשטרה, וביקשו מהם לאפשר את קיום האירוע בכל מקרה - משום שלאירוע צפויים היו להגיע גם גורמים דיפלומטיים בכירים מאיחוד האמירויות, בהם השגריר האמירתי בישראל, ובלשכת רה"מ חששו ממשבר מולם - אם יצאו מהמקום תמונות של שוטרים מבצעים סלקציה בין אנשי רש"פ ואמירתים ויעשו טעות, או לחלופין פינוי בכוח של כלל הנוכחים.

בן גביר, שסמכות החתימה על הצו נמצאת תחתיו, הורה למרות זאת למשטרה כי אם אנשי הרש"פ משתתפים - אז האירוע לא מתקיים. המשטרה העבירה את הדברים לבית החולים - יש אנשי רש"פ, אין אירוע.

בעקבות זאת, התקשר לבן גביר יועצו הבכיר של השגריר האמירתי, וביקש לאפשר את קיום האירוע. לבקשת בן גביר, הוא התחייב כי לא ינכחו במקום אנשי רש"פ - וכך אכן היה: את האירוע כיבדו בנוכחותם דיפלומטיים אמירתיים בלבד, ולאנשי הרש"פ שהוזמנו להשתתף בכנס - נמסר שהזמנתם מבוטלת, והם אכן לא הגיעו להשתתף בו.