בית המשפט ביטל את ההגבלות על המפגינים נגד 'הציונות הדתית'

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בערר שהוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה, הוחלט על ביטול ההגבלות שהטילה המשטרה על המפגינים מול משרדי הציונות הדתית בשבוע שעבר, בהם הרחקה ממטה המפלגה, ואיסור יצירת קשר עם המעורבים.

"המוחים מתנועת עומדים ביחד שהו בבניין בישוב שוהם במשך 15 דקות, התפנו לפני הגעת המשטרה למקום ולא ניסו להכנס למשרדים", נכתב בהחלטת השופט. עוד צוין בהחלטה, שבשל כך שהמשטרה לא טרחה להשיב כלל לערר, בוטלו ההגבלות על המעורבים. הגבלות שהשופט ציין שספק אם היו צריכות להינתן מלכתחילה.

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את המוחים ייצג עו״ד גונן בן יצחק ממערך עוטף עצורים.

מתנועת עומדים ביחד נמסר: ״המשטרה נבהלה מבן גביר וניסתה להלך אימים על המפגינים שמחו נגד טרור המתנחלים. זו מחאה חוקית במדינה דמוקרטית ואנחנו מברכים על החלטת בית המשפט להסיר את ההגבלות. במקום להיאבק במחאה לא אלימה, המשטרה והרשויות צריכות למנוע את טרור המתנחלים״.