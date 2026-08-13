טלטלה בליכוד: "אין לו מקום במפלגה"

הליכוד אילוסטרציה ( אוליביה פיטוסי/פלאש 90 )

הסערה הפוליטית סביב נסיונות ההדחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת המלחמה מסרבת להירגע, ומעמיקה את השסע הפנימי בתנועת הליכוד לקראת הפריימריז המתוחים.

הבוקר (חמישי) התייחס למתקפה שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, ותקף בחריפות את המעורבים בדיווחים, מבלי לחסוך שבטו מחבריו לסיעה. בראיון שהעניק לרדיו 'קול ברמה', שיגר כהן מסר תקיף במיוחד: "מי שעסק בפוטש לראש הממשלה בזמן מלחמה, עשה מעשה לא ראוי ואין לו מקום ברשימת הליכוד". כהן הוסיף וחשף כי היה מודע למגעים שהתנהלו מאחורי הקלעים באותם ימים מתוחים: "שמעתי בזמנו רחש-בחשת, אך לא הייתי חלק מזה". הרקע: הדיווחים על אי-אמון קונסטרוקטיבי וההכחשה של ברקת המתקפה של השר כהן מגיעה בהמשך לפרסומים בערוצים 12 ו-14, לפיהם שר הכלכלה ניר ברקת פעל לאחר השבעה באוקטובר – לצד שרים נוספים כמו יואב גלנט ויולי אדלשטיין – לקדם מהלך של אי-אמון קונסטרוקטיבי ולהחליף את נתניהו בתמיכת בני גנץ.

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אמש הגיע ברקת לאולפן 'הפטריוטים' והדף בנחרצות את הטענות. ברקת הבהיר כי מדובר ב"שטויות במיץ עגבניות", והסביר כי הביקורת שהשמיע בתחילת המערכה הייתה עניינית בלבד ונועדה לשנות את המדיניות הביטחונית – בפרט בסוגיית הכנסת הפועלים הפלסטינים והתגובה בצפון. ברקת הדגיש כי מאז יציאת 'המחנה הממלכתי' מהממשלה, הביקורת שהייתה לו פינתה את מקומה לתמיכה מלאה בראש הממשלה.

עם זאת, דבריו של השר אלי כהן הבוקר מוכיחים כי ההסברים של ברקת לא הצליחו להרגיע את הרוחות בתוך המפלגה, והנושא מוסיף לשמש כלי ניגוח מרכזי בקרב על קולות המתפקדים.