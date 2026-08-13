היישוב שפונה בתכנית ההתנתקות אוכלס מחדש

בוקר של בשורה והתרגשות גדולה בצפון השומרון: 21 שנים לאחר עקירת היישובים בתכנית ההתנתקות, עלו הבוקר (חמישי) 30 המשפחות הראשונות של הגרעין החלוצי להתגורר באופן קבוע ביישוב גנים המוקם מחדש. ביום ראשון הקרוב צפויה להצטרף אליהן גם ישיבת גנים, שתפעל כשלוחה רשמית של מוסדות "בני דוד" מעלי.

הקמת היישוב מחדש מובלת על ידי המועצה האזורית שומרון בשיתוף תנועת "אמנה", משרד ההתיישבות והחטיבה להתיישבות. לקראת העלייה לקרקע, נערך במקום מבצע דגלול נרחב, ועשרות דגלי ישראל נתלו בכניסה ליישוב כסמל לשיבה ולריבונות.

האירוע מהווה נקודת שיא במסגרת "תוכנית ההתחברות" של המועצה האזורית שומרון, הכוללת הקמת 19 יישובים במרחב, ומגיעה ימים ספורים בלבד לאחר העלייה לקרקע של היישוב החדש "עמק דותן".

בטקס השיבה הלאומי שנערך במקום משתתפים שרים, חברי כנסת, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, מזכ"ל אמנה זאב חבר (זמביש), וראשי מוסדות "בני דוד" הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. לצדם נוכחים בטקס ראש הישיבה בגנים הרב נריה בולאק, יו"ר הגרעין אילן קוצקי, משפחות מגורשות, וכן בני משפחתה של קטי ווינטרוב הי"ד, תושבת גנים שנרצחה בפיגוע ירי בדרכה ליישוב.

"במקום עקירה – בנייה"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שליווה מקרוב את כניסת המשפחות לבתיהן, הגדיר את היום כאירוע מכונן: "זהו רגע של תיקון היסטורי. לפני 21 שנה גירשו מכאן משפחות, הרסו בתים וניסו לעקור את ההתיישבות בצפון השומרון. היום אנחנו חוזרים לגנים ומקימים אותו מחדש. לא רק שחזרנו לארבעת היישובים שנעקרו – אנחנו מכפילים ומשלשים את ההתיישבות באזור. במקום עקירה אנחנו מביאים בנייה, ובמקום נסיגה – התיישבות. גנים יהיה יישוב ענק, פי 10 מגודלו בעבר".

יו"ר גרעין גנים, אילן קוצקי, שיתף בהתרגשות: "להקים את היישוב גנים זה לחזור לחבל ארץ ועריסות ילדותנו. מבחינתנו אנחנו החלוצים של שנת 2026. הילדים והמשפחות נרגשים מאוד, ואני בטוח כמעט בוודאות שעוד עשור נראה פה יישוב משגשג של אלף משפחות, שישמש כפנינה של השומרון".

גם מוריה מסלטי, מתושבות היישוב החדשות שנכנסו הבוקר לביתן, סיכמה את התחושות: "היום הזה הוא הרבה מעבר לעלייה נקודתית ליישוב – הוא רגע של תיקון, תקומה וחזרה אמיתית הביתה. שני עשורים אחרי שנעקרו מכאן חיים, אנחנו זוכים להיות המשפחות שמחזירות לכאן את הקהילה, הבתים והילדים".