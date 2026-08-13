עיתונאי הארץ מעריך: זה הכיוון המסתמן להיעלמות הישראליות בווינה  

‏כתב המשפט והפלילים של 'הארץ', ג'וש בריינר, התייחס הבוקר (חמישי) לצו איסור הפרסום שהוצא בישראל על פרשיית היעלמותן של 2 הישראליות בווינה, מלי וליאל יהלומי.

בדבריו הוא טען כי יש מספר דברים שאפשר ללמוד מצו הפרסום. ראשית הוא פתח בכך שאגף החקירות החליט להטיל את החקירה על היחידה הארצית לפשיעה כלכלית.

לפשיעה כלכלית? מה להם ולאיתור נעדרות? אני מסיק מזה שהכיוון כרגע הוא שהרקע להיעדרותן של השתיים הוא מניע כספי/כלכלי, חקירה פלילית כלכלית שמתנהלת בארץ בעניינן שקשור להיעדרות שלהן.