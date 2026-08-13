עיתונאי הארץ מעריך: זה הכיוון המסתמן להיעלמות הישראליות בווינה  

כתב המשפט והפלילים של 'הארץ', ג'וש בריינר, התייחס הבוקר (חמישי) לצו איסור הפרסום שהוצא בישראל על פרשיית היעלמותן של 2 הישראליות בווינה, מלי וליאל יהלומי.
בדבריו הוא טען כי יש מספר דברים שאפשר ללמוד מצו הפרסום. ראשית הוא פתח בכך שאגף החקירות החליט להטיל את החקירה על היחידה הארצית לפשיעה כלכלית.
לפשיעה כלכלית? מה להם ולאיתור נעדרות? אני מסיק מזה שהכיוון כרגע הוא שהרקע להיעדרותן של השתיים הוא מניע כספי/כלכלי, חקירה פלילית כלכלית שמתנהלת בארץ בעניינן שקשור להיעדרות שלהן.
עוד הוא הוסיף, לפי מה שנאמר לי אתמול ע"י גורם במשטרה עבדה בבנק. סביר להניח שחוקרים גם בכיוון הזה באפיק הפלילי. בנוסף, האפשרות שנחטפו בידי גורם עויין - בעיניי המשטרה ירדה לאפשרות נמוכה והכיוון ממה שאני שומע זה שהן נעדרות מרצונן.
יחד עם זאת הדגיש בריינר, צריך להטיל ספק גם בכיוונים הנוכחיים של המשטרה. בשורה התחתונה, המשפחה שלהם לא קיבלה עד עכשיו שום עדכון.