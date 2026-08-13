יוותר על השריון? מכה למשוריין החדש של הליכוד

השריון הנוצץ של יזם ההייטק וכוכב 'הכרישים' אורן דוברונסקי ברשימת הליכוד לכנסת מציב בפניו מכשול כלכלי כבד במיוחד. על פי דיווח באתר ynet, במידה ודוברונסקי ייבחר לכנסת ויבקש להישבע אמונים כחוק, הוא עשוי להידרש לשלם "מס יציאה" לרשויות המס בארצות הברית בהיקף של מיליוני דולרים.

הסיבה לכך טמונה בחוק הישראלי, המחייב חברי כנסת לוותר על אזרחות נוספת בטרם הצהרת האמונים. מנגד, דיני המס האמריקניים קובעים כי אזרח המבקש לבטל את אזרחותו נחשב למי שמכר את כלל נכסיו ביום הביטול. מיסוי זה חל גם על רווחים תיאורטיים שטרם מומשו בפועל. מאחר שדוברונסקי התגורר בארה"ב מאז שנת 2000, הקים בה חברות טכנולוגיה וצבר בה את מרבית הונו, מדובר בחיוב מס חסר תקדים שיכול להגיע לסכומי עתק.

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"האם הוא ילך עד הסוף?"

במערכת הפוליטית כבר מעלים תהיות לגבי נכונותו של איש העסקים לשלם מחיר אישי וכלכלי כה גבוה עבור המושב במליאה. הספקות גוברים בעיקר לנוכח התרחיש שבו הליכוד לא ירכיב את הממשלה הבאה, מה שיוביל את דוברונסקי לכהן כחבר כנסת מן השורה בספסלי האופוזיציה בלבד, במקום להוביל רפורמות בתחום הבינה המלאכותית כפי שתוכנן.

מטעמו של אורן דוברונסקי וממפלגת הליכוד לא נמסרו תגובות לדיווח.