דיווח: יועצו הבכיר של נתניהו התפטר מתפקידו

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יועצו הבכיר של ראש הממשלה, נבו כץ, התפטר מתפקידו בלשכת רה״מ כדי לעבוד ב'ליכוד' ולסייע לנתניהו בבחירות, כך דיווח מיכאל שמש בחדשות 13.

כץ שימש בעת האחרונה גם כמחזיק בחלק מסמכויות ראש הסגל, בהיעדר ראש סגל קבוע מאז הרחקתו של צחי ברוורמן מהלשכה. שמש הוסיף כי המשמעות היא שכץ לא יוכל עוד לעסוק בעניינים המקצועיים בלשכת רה״מ, אלא רק בנושאים פוליטיים.

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עזיבתו מצטרפת לשורת תפקידים בכירים שטרם אוישו בלשכת רה״מ באופן מסודר - בהם: ראש סגל קבוע, דובר, מנכ״ל ומנהל לשכה.

נזכיר כי בשנה האחרונה, נתניהו נמצא תחת מתקפה חריפה ברשת בשל הטענה כי לא ייתכן שבלשכת ראש ממשלה, בתקופה כל כך רגישה של מלחמה, משרות חשובות לא מאויישות.

יחד עם זאת, רבים מהמגיבים לפרסום טענו כי בלשכת נתניהו כבר מזמן אין אתיקה, ואין שום דבר שיבטיח שהוא לא יעסוק יותר בעניינים מקצועיים.