"אחרי השבעה באוקטובר הוא רצה להיכנע"

( Hassan Jedi / Flash90 )

המתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד, ארז תדמור, מעלה את טון ההתקפות נגד ראשי האופוזיציה ומכוון חצים חריפים לעברו של הרמטכ"ל וחבר הקבינט לשעבר, גדי איזנקוט.

בשיחה הבוקר עם אבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', טען תדמור כי "גדי איזנקוט הוא אדם שמסוכן להפקיד בידיו את ביטחון מדינת ישראל". תדמור נימק את קביעתו והזכיר את תקופתו של איזנקוט כרמטכ"ל: "הייתה לו 'דוקטרינת איזנקוט', שבה הוא אומר שלישראל אין את הכוח בזירה הבינלאומית למנוע ממדינות במזרח התיכון להשיג נשק גרעיני, ושישראל תצטרך ללמוד לחיות עם הגרעין. כלומר, אדם תבוסתן שלא מציב את היעד המתבקש, שישראל צריכה להיאבק בכל כוחה כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני".

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