"אחרי השבעה באוקטובר הוא רצה להיכנע"

המתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד, ארז תדמור, מעלה את טון ההתקפות נגד ראשי האופוזיציה ומכוון חצים חריפים לעברו של הרמטכ"ל וחבר הקבינט לשעבר, גדי איזנקוט.
בשיחה הבוקר עם אבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', טען תדמור כי "גדי איזנקוט הוא אדם שמסוכן להפקיד בידיו את ביטחון מדינת ישראל". תדמור נימק את קביעתו והזכיר את תקופתו של איזנקוט כרמטכ"ל: "הייתה לו 'דוקטרינת איזנקוט', שבה הוא אומר שלישראל אין את הכוח בזירה הבינלאומית למנוע ממדינות במזרח התיכון להשיג נשק גרעיני, ושישראל תצטרך ללמוד לחיות עם הגרעין. כלומר, אדם תבוסתן שלא מציב את היעד המתבקש, שישראל צריכה להיאבק בכל כוחה כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני".
"רצו להיכנע לתכתיבים של חמאס"
מעבר להערכת המצב בעבר, הפנה תדמור אצבע מאשימה חריפה גם להתנהלותו של איזנקוט בתוך קבינט המלחמה בחודשים הראשונים שאחרי טבח 7 באוקטובר.
"חודשיים-שלושה אחרי השבעה באוקטובר, איזנקוט כבר רצה להיכנע", טען תדמור. "הוא וגנץ ישבו בקבינט המלחמה ודרשו להיכנע לתכתיבים של חמאס".
את דבריו חתם תדמור בקביעה לגבי ניסיונו הצבאי של איזנקוט: "העובדה שמישהו היה רמטכ"ל לא הופכת אותו למועמד לראשות הממשלה. להפך – יכול להיות שאתה מסתכל על הרזומה שלו ואומר: תפיסת העולם שלו מסוכנת, מסוכן לתת לו להיות ראש ממשלה בישראל".
"איזנקוט מסוכן לביטחון" – הבן שלי נלחם בשטח ואני רועדת מזעם, הממשלה הזו נכנעה לחמאס וממשיכה להאשים את כל העולם