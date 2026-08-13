אלקין חושף: זו הסיבה שבסוף לא קיבלתי שריון בליכוד

זאב אלקין ( יונתן זינדל / פלאש90 )

לקראת הפריימריז המתוחים בתנועת הליכוד שייערכו ביום שני הקרוב, השר זאב אלקין משדר ביטחון מלא ביכולתו להשיג מקום ריאלי וגבוה ברשימה לכנסת, זאת למרות ששותפו לסיעה, שר החוץ גדעון סער, הוא זה שזכה בשריון היחיד מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון שהעניק לניסים משעל וענת דוידוב ברדיו 103fm, התייחס אלקין לחלוקת התפקידים והשריונים בתוך סיעתו. "ההסכם שלנו פורסם לציבור ברגע שחתמנו אותו, ולפיו יש לנו מקום משוריין אחד בתחילת הדרך", הסביר אלקין. השר חשף כיצד התקבלה ההחלטה הפיזית מי יקבל את השריון ומי יפנה לזירת הפריימריז: "בתחילת הדרך ההערכה הייתה שסער יתמודד והשריון ילך אליי. אחרי חודש-חודשיים במשרד החוץ פניתי אליו ושאלתי מדוע איני רואה אותו מספיק בפעילות השטח. הוא השיב לי שהוא כמעט ולא נמצא בארץ – או שהוא בנסיעות מדיניות כשר החוץ, או שנוכח בישיבות הליליות של הקבינט המצומצם". בעקבות כך, סיפר אלקין, סיכמו השניים כי אלקין יתמודד במפקד בעוד סער ינצל את השריון ויסייע לו בכל הכוח.

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"יש תמיכה מראשי ערים וקבוצות ארציות"

אלקין, שמכיר היטב את מנגנוני המפלגה מתקופות קודמות, אינו נרתע מהקרב על הקולות. "אני מסתובב עכשיו ללא הפסקה בשטח הליכודי. יש לא מעט ראשי ערים שהוציאו תמיכה פומבית לצדי, לצד קבוצות ארציות חזקות שתומכות בי. הבאנו 2,400 איש במפקד, ואנו פועלים גם ליצירת הסכמי תמיכה הדדית עם מועמדים נוספים".

את דבריו חתם בהזכור הישגי העבר שלו בתוך התנועה: "התמודדתי בפריימריז בעבר ואני מכיר את המערכה הזו מקרוב. נבחרתי בעבר במקומות 7, 8 ו-11 – תמיד הובלתי במקומות גבוהים. אתמודד גם הפעם, ומתפקדי הליכוד הם שיכריעו".