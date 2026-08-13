ניר ברקת בתגובה ראשונה לסערה סביבו

ניר ברקת ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

שר הכלכלה ניר ברקת בולם את הדיווחים שעלו ביממה האחרונה, ואשר מאיימים לפגוע במיקומו בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. ברקע הפרסומים בכלי התקשורת שלפיהם היה שותף לניסיון להציב תחליף לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת המלחמה, הגיע ברקת לאולפן 'הפטריוטים' כדי להציג את גרסתו. במהלך התוכנית עימת אותו ינון מגל עם המידע לפיו ניסה לקדם, בשיתוף גורמים נוספים במערכת הפוליטית, מהלך של אי-אמון קונסטרוקטיבי. ברקת דחה את הדברים על הסף והבהיר כי בשלביה הראשונים של המערכה הוא אמנם מתח ביקורת חריפה על דרך הניהול הביטחונית, אך מדובר היה מוויכוח ענייני על מדיניות ולא בניסיון הפיכה.

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לדברי ברקת, עיקר המחלוקת נסובה סביב עמדותיו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ובפרט בסוגיית הכנסת פועלים פלסטינים לתחומי הקו הירוק והיעדר תגובה ניצחת בגבול הצפון. ברקת ציין כי דרש מראש הממשלה להכריע במחלוקות הללו, כפי שנדרש משר בממשלה בעת מלחמה.

ברקת הוסיף כי מאז עזיבת חברי 'המחנה הממלכתי' את הקבינט, חל שינוי מהותי בתהליכי קבלת ההחלטות והמדיניות הפכה לתקיפה בהרבה. לפיכך, הבהיר כי הטענות על ניסיון להדחת נתניהו אינן נכונות, והביקורת שהשמיע בעבר פינתה את מקומה לתמיכה מלאה בקו שמובל כעת.