רן ברץ מציג: חמשת ה"באנקרים" שלי לפריימריז בליכוד

( חיים גולדברג / פלאש90 )

הפריימריז בתנועת הליכוד מתקרבים, והמתמודדים השונים מגבירים את מאמציהם לגייס את תמיכת חברי המפלגה. כעת מצטרף לזירה הדוקטור רן ברץ, לשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי, המציג את ה"חמישייה" המומלצת שלו לטופס ההצבעה. בפוסט שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, הודה ברץ בקשיים בהרכבת הרשימה המלאה: "האמת היא שאני לא יודע לבחור 12 מתמודדים בפריימריז של הליכוד. אבל יש לי 5 באנקרים לכל תסריט. כל מי שמצביע, אני ממליץ לו בחום לכלול אותם".

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ברץ הסביר את הקריטריון שהנחה אותו בבחירת המועמדים: "הקריטריון שלי קצת לא נחמד במובן זה שיש מתמודדים שאני מעריך, אבל גם מעריך שאין להם הרבה סיכוי להיכנס, אז לא כללתי אותם, ואני מתנצל מראש".

בהמשך פירט את רשימת חמשת המתמודדים שלדבריו "חייבת להצליח": חבר הכנסת עמית הלוי, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ארז תדמור, שר התפוצות עמיחי שקלי וחבר הכנסת משה סעדה.