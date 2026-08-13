שלמה פילבר: שני פוליטיקאים נתנו לעינב צנגאוקר הבטחה - רק אחד קיים

( יונתן זינדל/פלאש90 )

סערת אי-שריונה של עינב צנגאוקר ברשימת מפלגת 'הדמוקרטים' לכנסת ממשיכה לעורר תגובות נזעקות במערכת הפוליטית והציבורית. כעת מצטרף למבקרים גם איש הסקרים ועד המדינה לשעבר, שלמה פילבר, שמציג זווית השוואתית חדה במיוחד על התנהלותו של יו"ר המפלגה יאיר גולן. בפוסט שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, התייחס פילבר למערכת היחסים וההבטחות שניתנו לאשת המחאה ואמו של החטוף מתן צנגאוקר מצד שחקנים פוליטיים שונים.

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"עינב צנגאוקר והבחירות", פתח פילבר את דבריו והציב השוואה בין שתי התחייבויות מרכזיות שניתנו לה: "שני פוליטיקאים נתנו לה התחייבות במאבקה: האחד; שיחזיר את בנה משבי החמאס. השני; שישריין לה מקום בכנסת".

את דבריו חתם פילבר במשפט קצר ונוקב המכוון ישירות לביטול השריון מצד גולן: "האחד, קיים, השני, הפר".