נתניהו מאבד את זה? "לפני כמה שנים הוא לא היה נותן לזה להתרחש"

ד"ר קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה האמריקנית, התייחס הבוקר לסערה בארצות הברית על רקע האירועים בכפר קוסרה.

בריאיון לרדיו 103FM אמר: "נתניהו של לפני כמה שנים לא היה נותן לזה להתרחש".

"מה עובר עליו אני לא יודע, אבל אני יודע בוודאות שהוא מבין היטב מה המשמעות שהוא מקבל את השיחות האלה".

אמש צייץ ברדה וכתב: "קיבלתי כעת שיחה מ-ז-ע-ז-ע-ת מחברה שלנו בבית הלבן. היא אומרת שהתמונות האלה מיו"ש עשו רעידת אדמה."

"מדגיש: חברה (!) בכירה (!!) בעדנו (!!!) בבית הלבן (!!!!) נוער הפלנגות יצליח במה ששלום עכשיו לא הצליחו 50 שנה."

הבוקר השגריר האמריקני מייק האקבי צייץ אף הוא בהמשך לאירועים: "שגרירות ארצות הברית בירושלים מעורבת עמוקות, וצה"ל ומשטרת ישראל הגיעו לבקשתנו כדי לפנות את הטרוריסטים הישראלים שעושים זאת".

השגריר המשיך במילים חריפות נגד המעורבים באירוע: "המעשים שלהם פליליים ומחרידים שנועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה. הם מגעילים ואין שום תירוץ להתנהגות בריונית כזו".