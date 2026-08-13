אחרי מחלה קשה: העיתונאי אורן נהרי הלך לעולמו

העיתונאי, מגיש הרדיו ופרשן חדשות החוץ הוותיק אורן נהרי הלך לעולמו לאחר שהתמודד עם מחלת ניוון השרירים ALS.

הלווייתו תתקיים היום, יום חמישי בשעה 18:00 בבית העלמין מנוחה נכונה שבפתח תקווה.

נהרי, מהקולות המזוהים עם סיקור חדשות החוץ וההיסטוריה בתקשורת הישראלית, סיים זמן קצר לפני מותו את עבודתו ברדיו בעקבות החמרה במצבו.

במשך עשרות שנות פעילות בתקשורת ליווה נהרי אירועים מרכזיים בארץ ובעולם, והיה מזוהה במיוחד עם תחומי חדשות החוץ, ההיסטוריה והאקטואליה הבינלאומית. לאורך השנים פעל ברדיו ובטלוויזיה והגיש תוכניות שעסקו בנעשה מעבר לים.

בשידורו האחרון בכאן רשת ב' סיפר נהרי למאזינים כי התקדמות מחלת ה-ALS אינה מאפשרת לו עוד להמשיך לשדר.

"בראשית, הודעה לא קלה. זו התוכנית האחרונה של 'שבת עם אורן נהרי' והפודקאסט 'שנה בשעה'", אמר. "כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות. היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר".

"אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון"

אחד הרגעים המרגשים בשידור הגיע כאשר נהרי ביקש להבהיר כי באותה עת הוא אינו נפרד מהחיים, אלא מהעבודה שהייתה חלק מרכזי מחייו במשך שנים ארוכות.

"אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון, מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים. הסיפורים ימשיכו להיכתב גם בלעדיי", אמר.

במהלך אותה תוכנית הושמע גם מסר מיוחד מנשיא המדינה יצחק הרצוג, שהודה לנהרי על תרומתו ארוכת השנים לעיתונות הישראלית ועל האופן שבו הנגיש לציבור הישראלי את המתרחש ברחבי העולם.