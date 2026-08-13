לילה של הרס ביו"ש: שבע נקודות פונו בתוך יומיים

יישוב ביהודה ושומרון, אילוסטרציה ( צילום: מועצה אזורית גוש עציון )

פעילות פינוי נרחבת נערכה הלילה (בין רביעי לחמישי) במספר נקודות התיישבות בבנימין ובשומרון, כאשר כוחות גדולים של מג"ב הגיעו לשטח והרסו מבנים ותשתיות.

לטענת התושבים, מדובר בהמשך לשורת פינויים שבוצעו בימים האחרונים, שבמהלכם פונו יותר משבע נקודות. זמן קצר לאחר חצות הגיעו כוחות מג"ב לגבעת "אור בנימין", שהוקמה לפני כחודשיים באזור ואדי זרקא שבמערב בנימין. על פי אנשי המקום, הכוחות נכנסו לגבעה מכמה כיוונים ובאמצעות כלי הנדסה הרסו את המבנים שהוקמו בה. בין היתר טוענים התושבים כי נהרסו בית המשפחה, מבנה שבו התגוררו צעירים, לול, מכלאת צאן וכן תשתית המים ששימשה את תושבי הגבעה.

משם המשיכו הכוחות לגבעת "נחלת הנבי"א", הסמוכה ליישוב שילה. במקום נהרס מבנה מגורים, ולדברי המתיישבים הוחרם ציוד שהיה בשטח, ובהם כלי עבודה, מזרנים, ג'ריקנים וציוד נוסף.

בהמשך הגיעו הכוחות גם לגבעת "תל תלפיות". התושבים טוענים כי בתי משפחות במקום נהרסו וכי במהלך הפינוי הוחרמו מכשירי חשמל וציוד נוסף.

לטענת אנשי ההתיישבות, הפעילות הלילה מצטרפת למספר מבצעי פינוי שנערכו מתחילת השבוע, ובסך הכול יותר משבע נקודות פונו או נהרסו בתוך יומיים.

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תושבי אור בנימין: "חוללנו שינוי מהפכני"

מתושבי גבעת "אור בנימין" נמסר כי הקמת הנקודה נועדה, לדבריהם, לחזק את הנוכחות הישראלית באזור ואדי זרקא ולהביא מטיילים ומשפחות למעיינות שבמרחב.

"שנים ארוכות מעיינות ואדי זרקא סבלו בהפקרות קשה והיו נתונים להשתלטות ערבים שעשו באוצרות הטבע הזה כבשלהם", טענו התושבים.

לדבריהם, "לפני חודשיים עלינו לקרקע, כדי לשנות את המציאות מהקצה אל הקצה". עוד הוסיפו כי בתקופה הקצרה מאז הקמת הגבעה הגיעו למקום קבוצות מטיילים, סיורים מאורגנים ומשפחות רבות.

בהתייחס לפינוי הלילה מסרו: "הלילה עברנו פינוי קשה, ונדמה שמישהו מעוניין לעצור את המהלך הזה, ולהחזיר את ואדי זרקא לידי האויב ולאבד חזרה את הוואדי הנדיר הזה".