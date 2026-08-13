האקבי: "טרוריסטים ישראלים"; צה"ל והמשטרה הגיעו לבקשתנו

השגריר מייק האקבי ( (צילום: הלל מאיר\JNS) )

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, יוצא הבוקר (חמישי) בהתבטאות חריפה בעקבות האירועים בכפר קוסרה.

האקבי חשף כי השגרירות האמריקנית הייתה מעורבת בנעשה ואף ביקשה מכוחות הביטחון הישראליים להגיע למקום. בפוסט שפרסם ברשת X כתב האקבי: "שגרירות ארצות הברית בירושלים מעורבת עמוקות, וצה"ל ומשטרת ישראל הגיעו לבקשתנו כדי לפנות את הטרוריסטים הישראלים שעושים זאת". השגריר המשיך במילים חריפות נגד המעורבים באירוע: "המעשים שלהם פליליים ומחרידים שנועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה. הם מגעילים ואין שום תירוץ להתנהגות בריונית כזו". ההתבטאות מגיעה על רקע דאגה גוברת בממשל האמריקני מהאירועים בכפר.

עוד באותו נושא עימותים בכפר: צה"ל החל בפינוי המתיישבים מקוסרה חדשות סרוגים

בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר הורה אתמול על תגבור הכוחות בגזרת קוסרה באמצעות גדוד חי"ר נוסף.

בצה"ל הסבירו כי המהלך נועד "לחזק את הסדר והשליטה המבצעית במרחב, וכן למנוע את המשך האירועים החמורים". בנוסף, כוחות נוספים הועמדו בכוננות ויוכלו להיכנס לפעילות באזור בהתאם להתפתחויות.