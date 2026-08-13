ממשל טראמפ נגד כ"ץ: "מנוגד להתחייבויות של ישראל"

ממשל טראמפ מותח ביקורת על הצהרתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שלפיה צה"ל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ללא הגבלת זמן.

במשרד החוץ האמריקני הבהירו כי נוכחות צבאית ישראלית קבועה בשטח לבנון אינה תואמת את ההתחייבויות שקיבלה על עצמה ישראל במסגרת ההסכם.

ההתייחסות האמריקנית הגיעה לאחר שכ"ץ סייר בדרום לבנון והצהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון.

"צה"ל כאן כדי להישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ולהגן על מדינת ישראל כולה", אמר שר הביטחון.

לדבריו, "הנחיתי את צה"ל לנקוט כל הצעדים הנדרשים להיערכות לשהייה ארוכת טווח בשטח. כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד-משמעית, אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה".

ארה"ב: נוכחות קבועה מנוגדת להסכם

בוושינגטון הגיבו לדברים והציגו עמדה שונה. על פי הפרסום של ברק רביד, בכיר במשרד החוץ האמריקני הדגיש כי ארצות הברית מצפה מכל הצדדים לעמוד בהסכם המסגרת שנחתם.

"ישראל הבהירה באופן חד-משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת, ואינה תואמת לשלום ולביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות", אמר הבכיר.