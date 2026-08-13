התפתחות בפרשת הנעדרות בווינה: הוצא צו איסור פרסום

התפתחות בחקירת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה: כמה ימים לאחר שנותק הקשר עם האם ובתה הישראליות, הנחת העבודה בקרב הגורמים המטפלים בפרשה בישראל היא כי ככל הנראה לא מדובר באירוע על רקע לאומני או בפיגוע. גם משטרת אוסטריה מסרה כי בשלב זה "אין חשד לאירוע פלילי".

למרות זאת, החיפושים והחקירה נמשכים וכל האפשרויות עדיין נבדקות. החקירה באוסטריה הועברה לדרגים בכירים במשטרת וינה, ובישראל הורה המפכ"ל דני לוי להעביר את הטיפול בפרשה ללהב 433.

אחד הכיוונים שנבחנים כעת הוא האפשרות שמלי וליאל עזבו את המקום מרצונן. במסגרת הבדיקה נבחן גם מידע הנוגע לכסף שהיה ברשותן, וכן אינדיקציה שלפיה אמצעי המיקום בטלפונים הניידים שלהן נמחקו.

במקביל נערכו בדיקות מודיעיניות בניסיון לברר אם מאחורי ההיעלמות עומד גורם איראני או פרו-פלסטיני.

לפי ההערכה הנוכחית, הבדיקות לא העלו ממצאים שמחזקים תרחיש כזה. המאמצים מתמקדים בין היתר בניסיון להתחקות אחר מיקומן באמצעות נתוני סלולר, ובתי חולים באזור נבדקו כדי לוודא שהשתיים לא אושפזו כאלמוניות.

נציג משטרת ישראל נמצא בווינה, ובמשרד החוץ הוקם חפ"ק המרכז את המידע והפעילות מול הרשויות המקומיות.

המשפחה: לא לשלול אירוע לאומני

מנגד, בני משפחתן של מלי וליאל מתחו ביקורת על הפרסומים שלפיהם האפשרות הביטחונית הולכת ונשללת. לטענתם, בידיהם מידע שאינו עולה בקנה אחד עם חלק מהטענות שפורסמו.

"אנחנו מבהירים באופן חד-משמעי כי בשלב הנוכחי אין כל בסיס לשלילת האפשרות לאירוע פח"ע על רקע לאומני", מסרה המשפחה.