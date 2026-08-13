אבי מעוז במסר מפתיע: "לא נתמודד בכל מחיר"

אבי מעוז ( נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת )

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, מבהיר כי מפלגתו לא תתמודד בבחירות הקרובות אם תגיע למסקנה שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה.

לצד זאת, מעוז חושף כי הוא פועל בימים אלה להרחבת התמיכה במפלגה וליצירת חיבורים חדשים לקראת הגשת הרשימות לכנסת. בריאיון לזיו מאור ומנחם מן ב"יומן לילה" ברדיו גלי ישראל, התייחס מעוז לשאלת כוחה האלקטורלי של נעם ולסקרים לקראת הבחירות. "כשיגיע הזמן נפרסם את כל מה שאנחנו יודעים על סקרים", אמר מעוז. לדבריו, בשלב הנוכחי עיקר מאמציו מופנים דווקא למגעים עם קבוצות וקהלים נוספים: "אני בינתיים עסוק בחיבורים; יש ציבורים שלמים שאני מדבר איתם, ועוד יתחברו אלינו לפני הגשת הרשימות לכנסת".

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מעוז ביקש גם להרגיע את החשש כי ריצה עצמאית של נעם תוביל לאובדן קולות בגוש הימין, והבהיר כי אם המספרים לא יצדיקו התמודדות, המפלגה לא תרוץ לבדה.

"נעם עד היום לא התמודדה כשהיא חשבה שלא תעבור את אחוז החסימה. אני חושב שאני היחידי בכנסת שלא בזבז קולות", אמר.