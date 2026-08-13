אזהרה לציבור: חשש לזיוף מוצרי "קובה לבישול"

חברת "פאר הבשר והעוף בע"מ" פרסמה הודעה לציבור בעקבות חשש לזיוף מוצרי מזון המשווקים תחת השם "קובה לבישול", וקראה ללקוחות שלא לצרוך את המוצרים המדוברים.

על פי הודעת החברה, הובא לידיעתה כי משווקים כיום מוצרים הנושאים תווית של המותג "הקובות של שמחה", כאשר על גבי האריזה מופיע זיהוי של "פאר הבשר והעוף" כיצרן.

אלא שבחברה מבהירים כי המוצרים הללו לא יוצרו על ידה, וכי מוצריה אינם משווקים תחת המותג "הקובות של שמחה".

בעקבות החשש לזיוף, החברה מבקשת מהציבור להימנע מצריכת המוצרים עד לבירור הנושא.

"הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים הנ"ל בעקבות חשש לזיוף", נמסר מטעם החברה, שהוסיפה כי היא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות.

לקוחות שברשותם מוצרי "קובה לבישול" הנושאים את הסימון המדובר מתבקשים לפנות לחברת "פאר הבשר והעוף" לצורך בירור בטלפון 08-8584142.