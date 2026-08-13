ה-CIA הטיל ספק במודיעין הישראלי; בשירות החשאי לא לקחו סיכונים

גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית הטילו ספק במידע שהעבירה ישראל בדבר איום איראני להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מידע שהוביל בחודש שעבר למבצע אבטחה יוצא דופן ולשינוי חשאי של תוכנית הטיסה הנשיאותית.

על פי הדיווח ב"וושינגטון פוסט", ישראל העבירה ל-CIA מידע שלפיו קיים איום איראני על חייו של טראמפ. אלא שחלק מהאנליסטים האמריקנים שבחנו את החומר לא השתכנעו כי מדובר במידע ברמת אמינות גבוהה, ואף הציגו את הסתייגויותיהם בפני גורמים בכירים בממשל.

אחד הגורמים שצוטטו בדיווח תיאר את המידע ככזה ש"מקורו בישראל ולא הופק בארה"ב, והוגדר כבעל רמת אמינות נמוכה".

למרות הספקות, בשירות החשאי החליטו שלא לקחת סיכון. בעקבות ההתרעה הופעל ב-8 ביולי מבצע הטעיה חריג, בעת שטראמפ עמד לעזוב את טורקיה בתום פסגת נאט"ו באנקרה.

עלה לאייר פורס 1 ויצא מהצד השני

במסגרת התרגיל הגיע טראמפ אל מטוס האייר פורס 1 לעיני המצלמות, עלה במדרגות ונכנס לתוכו כרגיל. אלא שזמן קצר לאחר מכן יצאו הנשיא ומספר מצומצם מאנשיו דרך דלת אחרת, הרחק מעיני העיתונאים.

משאית קייטרינג שהוצמדה למטוס שימשה להסתרת יציאתו של טראמפ. משם הועבר הנשיא למטוס צבאי מסוג C-32A, שהמריא כשעל סיפונו הנשיא, בעוד האייר פורס 1 יצא לדרכו בלעדיו ושימש למעשה כחלק מתרגיל ההטעיה.

מיקומו האמיתי של טראמפ נשמר בסוד במשך שעות, גם מפני חלק מאנשי הממשל והעיתונאים שליוו את המסע הנשיאותי.

גורם אמריקני הסביר כי גם אם היו ספקות לגבי המידע, אנשי השירות החשאי לא היו מוכנים להסתכן: "השירות החשאי חווה שלושה מקרים של כמעט-פגיעה בנשיא הזה, כך שהם לא לוקחים שום סיכון. הם עשו את מה שהיו חייבים לעשות".

החשד בארה"ב: ישראל ניסתה להשפיע על טראמפ

אלא שהדיווח חושף גם מחלוקת רגישה יותר סביב המניעים להעברת המידע.

לפי גורם אמריקני בהווה וגורם לשעבר, היו בקהילת המודיעין מי שסברו כי האזהרה הישראלית לא נועדה רק להתריע מפני סכנה אפשרית, אלא גם להשפיע על מדיניותו של טראמפ במזרח התיכון.

לדברי הגורם לשעבר, הדבר "התאים לדפוס רחב יותר של דיווחים מודיעיניים מצד ישראל, שחלק מהגורמים רואים בהם ככאלה שנועדו לעצב את קבלת ההחלטות של הנשיא, לא פחות מאשר לעדכן".

גורם נוסף המעורה בדיוני האבטחה הטיל ספק בעוצמת האיום, בין היתר בשל מערך האבטחה החריג שהוצב סביב פסגת נאט"ו, שכלל עשרות אלפי אנשי ביטחון טורקים.