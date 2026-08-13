התרמית של חמאס נחשפת: כך הוא מתחזק בעזה

במערכת הביטחון מתריעים כי חמאס מנצל את הפסקת האש כדי לשקם בהדרגה את מנגנוני השלטון שלו ברצועת עזה ולבסס מחדש את אחיזתו באוכלוסייה.

כך עולה ממסמכים שהועברו בימים האחרונים לדרג המדיני, כפי שדיווח ירון אברהם בחדשות 12.

על פי הערכת מערכת הביטחון שהוצגה למקבלי ההחלטות, חזרת מנגנוני הסדר הציבורי והמערכות האזרחיות לפעילות מאפשרת לארגון הטרור לחזק מחדש את מעמדו בקרב תושבי הרצועה.

"השליטה המחודשת על הסדר הציבורי ברצועה והעמקת יכולות המשילות מאפשרות לחמאס לחזק את תדמיתו בעיני הציבור ולבצר את שלטונו ברמה המוניציפלית, וזאת באמצעות חיזוק יכולותיהם של המערכים האזרחיים", נכתב בהערכה שהוצגה לדרג המדיני.

משרדי הממשלה והעיריות חוזרים לפעול

הנתונים שהוצגו ממחישים את היקף ההתאוששות של המנגנון האזרחי של חמאס. 15 מתוך 17 משרדי הממשלה ברצועה כבר שבו לפעילות מלאה.

במקביל, 14 מתוך 25 העיריות המזוהות עם שלטון חמאס חידשו אף הן את פעילותן באופן מלא. 11 העיריות הנוספות נמצאות בשטחים שמעבר לקו הצהוב, ולכן פעילותן טרם חודשה.

אלא שההתבססות אינה מסתכמת בחזרת המוסדות לפעילות. לפי מערכת הביטחון, חמאס בונה מחדש גם את מנגנוני ההכנסות והשליטה הכלכלית שלו.

בין היתר, הארגון מבצע בידוק ורישום של משאיות וגובה מסים בשיעור של 15% עד 30% מסוחרים. במקביל הוא מגביר את השליטה בשווקים, לרבות התערבות במחירי מוצרים הנמצאים במחסור.

בנוסף, חמאס ממשיך להפעיל מערכי הברחות, הן לצרכים צבאיים והן לצורך הכנסת מוצרים שהעברתם מוגבלת. הארגון גובה גם תשלומים ואגרות מבעלי עסקים, ובהם דמי שכירות בשווקים, תשלום עבור הפעלת דוכנים וחידוש רישיונות עסק.