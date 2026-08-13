הכירו את רובוט הניקוי החכם שיבריק לכם את העסק

חברת Pudu Robotics הכריזה על PUDU ET1, רובוט קרצוף ושטיפה אוטונומי חדש המיועד לחללים מסחריים קטנים, בשטח של 100 עד 800 מ"ר. הרובוט הוא הראשון בסדרת E החדשה של החברה, ומכוון בין היתר לחנויות נוחות, בתי מרקחת, רשתות מזון, בתי מלון קטנים ומשרדים.

לפי החברה, ה־ET1 נועד להתמודד עם אתגר הניקיון במרחבים שבהם רובוטים גדולים מתקשים לתמרן, בעוד שמכונות ניקוי קטנות דורשות תפעול ידני תכוף מצד העובדים. מידותיו מאפשרות לו לעבור במעברים צרים ברוחב של עד 50 ס"מ ובאזורים בעלי גובה פנוי של 60 ס"מ בלבד.

ניקוי יבש ורטוב במעבר אחד

ה־ET1 משלב מספר פעולות במכונה אחת: טאטוא, שאיבה, קרצוף וניגוב אבק. המבנה שלו מבוסס על טאטוא בחלק הקדמי וקרצוף בחלק האחורי, כך שהוא מסוגל לאסוף לכלוך יבש ולטפל בכתמים רטובים במהלך נסיעה אחת.

לפי Pudu, מברשת הקרצוף של הרובוט פועלת במהירות של עד 800 סיבובים בדקה, בעוד שמערכת השאיבה מספקת עוצמה של 20 קילו־פסקל. השילוב אמור לסייע בהסרת כתמי שומן, עקבות נעליים ולכלוך עיקש - מצבים נפוצים במיוחד במסעדות, חנויות מזון ואזורים עתירי תנועה.

אחד המאפיינים הבולטים של הרובוט הוא יכולת קרצוף במים בטמפרטורה של עד 85 מעלות צלזיוס. המים החמים מסופקים באמצעות תחנת העגינה ונשמרים בטמפרטורה המתאימה במהלך פעילות הרובוט. הפתרון מיועד במיוחד להתמודדות עם שאריות דביקות וכתמים שמכונות שטיפה רגילות מתקשות להסיר.

תחנת עגינה שמחליפה עבודת תחזוקה

לצד הרובוט מציעה החברה תחנת עגינה אוטומטית הכוללת שמונה פעולות תחזוקה: טעינה, מילוי מים נקיים, ריקון מים מלוכלכים, הוספת חומר ניקוי, שטיפת גליל המגב, שטיפת מגב הגומי, ייבוש בסחרור וחימום מים.

המטרה היא לצמצם את הצורך בהתערבות יומיומית של עובדי החנות או צוותי הניקיון. במקום למלא מיכלים, לרוקן פסולת ולנקות את אביזרי השטיפה אחרי כל משמרת, הרובוט אמור לבצע את מרבית הפעולות באופן עצמאי דרך תחנת העגינה.

בינה מלאכותית לזיהוי כתמים בזמן אמת

מערכת ה־AI Magic Cleaning של Pudu משלבת יכולות תפיסה סביבתית, ניווט ובקרת ניקוי. על פי החברה, המערכת מאפשרת לרובוט ליצור מפה של סביבתו, לזהות כתמים ולשנות את עוצמת הקרצוף ואת כמות המים לפי מצב הרצפה בזמן אמת.

ה־ET1 מסוגל גם לזהות את קצוותיהם של שטיחים ולהרים אוטומטית את גליל הקרצוף, כדי למנוע הרטבה של משטחים שאינם מיועדים לשטיפה. היכולת הזו עשויה להיות רלוונטית במיוחד למשרדים, בתי מלון וחנויות שבהם רצפות קשות משולבות בשטיחים.

עבור רשתות קמעונאיות, הרובוט זמין גם עם מסך פרסום אופציונלי בגודל 21.5 אינץ'. המסך יכול להציג מבצעים, מסרים שיווקיים ותוכן ממותג, באמצעות מערכת ניהול תוכן מבוססת ענן.

הרחבת פעילות בתחום הרובוטיקה המסחרית

השקת ה־ET1 מרחיבה את פורטפוליו רובוטי הניקיון של Pudu, הכולל גם את סדרות CC1, MT1 ו־BG1. לדברי החברה, קו המוצרים שלה מכסה כיום מגוון רחב של שימושים - מחנויות קטנות ועד מתחמים מסחריים גדולים ומחסנים.

על פי דו"ח מחקר שוק של Frost & Sullivan לשנת 2025, Pudu Robotics מחזיקה בנתח של 29% מהכנסות שוק רובוטי הניקיון המסחריים בעולם. החברה מסרה כי עד כה סיפקה יותר מ־130 אלף רובוטים ללקוחות בלמעלה מ־85 מדינות.