"בתוך חצי שנה ChatGPT עשוי לצפות במסך ולהקליט אתכם"

מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, אמר כי גרסאות עתידיות של ChatGPT עשויות להיות מסוגלות לצפות במסכי המשתמשים, לתעד פגישות ושיחות ולבנות הבנה הקשרית רחבה של חייהם - כבר במהלך ששת החודשים הקרובים.

הדברים נאמרו בכנס Internapalooza, אירוע שנתי למתמחי STEM שנערך בסן פרנסיסקו ומאורגן על ידי מייסד Z Fellows, קורי לוי. לפי אלטמן, נדרש רק דור נוסף אחד של מודלי בינה מלאכותית כדי להפוך את היכולות הללו לכלי שימושי במיוחד בחיי היומיום.

"זה פשוט יגיד משהו כמו: אולי הנה רעיון נוסף, או שאני חושב שאתם עושים טעות כאן, כדאי שתשקלו את זה, או שאני יכול לבצע עבורכם את המשימה הזאת", אמר אלטמן. "אני חושב שאנחנו במרחק של דור מודל אחד בלבד מכך שזה יהיה שימושי באופן מדהים".

מעבר מצ'אטבוט לעוזר אישי

החזון שמציג אלטמן מסמן מעבר אפשרי מ-AI תגובתי - כזה שממתין לשאלה או לפקודה - לעוזר אישי יוזם, שמזהה הקשרים ומציע פעולות עוד לפני שהמשתמש ביקש אותן.

מערכת כזו, לפי התיאור, תוכל להבין מה מתרחש על המסך, לנתח שיחות ופגישות, לזכור משימות פתוחות ולהציע פתרונות בזמן אמת. למשל, היא עשויה להתריע על טעות במהלך עבודה על מסמך, להעלות רעיון לפגישה עסקית או לבצע משימה שזוהתה במהלך שיחה.

OpenAI כבר השיקה בעבר יכולות ניסיוניות הנוגעות להבנת תוכן מסך ולתמלול אודיו, כחלק מהתפתחות רחבה יותר של מודלים רב-אופניים - מערכות שמסוגלות לעבד טקסט, קול, תמונות ווידאו במקביל.

המחיר האפשרי: פרטיות

לצד הפוטנציאל לשינוי משמעותי באופן שבו אנשים עובדים ומשתמשים במחשבים, דבריו של אלטמן צפויים לעורר גם ביקורת. היכולת של תוכנה לצפות באופן מתמשך במסך ולהקליט שיחות ופגישות מעלה שאלות מורכבות סביב פרטיות, הסכמה של משתתפים אחרים בשיחה, אבטחת מידע ושליטה של המשתמש בנתונים האישיים שלו.

גם אם תכונות כאלה יופעלו רק לאחר הסכמה מפורשת, מבקרים עשויים לשאול כיצד יישמר המידע, מי יוכל לגשת אליו, כמה זמן יישמרו ההקלטות והאם משתמשים יוכלו למחוק אותן באופן מלא.

המרוץ לעבר עוזרים אישיים מבוססי AI כבר בעיצומו. מיקרוסופט מקדמת שאיפות דומות באמצעות Recall עבור Copilot, בעוד גוגל מרחיבה את היכולות הרב-אופניות של Gemini. כניסתה האפשרית של OpenAI לעולם של סוכני AI מודעים למסך ולסביבה הדיגיטלית עשויה להגביר עוד יותר את הלחץ על חברות תוכנה וכלי פרודוקטיביות מסורתיים.

בין האצה לבלמים

הדברים מגיעים על רקע מסרים זהירים יותר שהשמיע אלטמן בתקופה האחרונה. בסוף יולי, במהלך הופעה בפודקאסט Invest Like the Best, הוא אמר כי OpenAI עשויה להידרש להאט את קצב פיתוח הבינה המלאכותית, כדי לאפשר לחברה להסתגל ליכולות החדשות.

אלטמן קישר את הדברים למה שתיאר כ"תקרית האבטחה הראשונה" שאותה חש באופן אישי במיוחד. הפער בין הקריאה להאטה לבין החזון לעוזר דיגיטלי שתמיד צופה, מקשיב ומציע פעולות ממחיש את המתח המרכזי בתעשייה: הרצון להרחיב במהירות את יכולות הבינה המלאכותית, מול הצורך לקבוע גבולות ברורים של אבטחה, שקיפות ופרטיות.