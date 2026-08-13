OpenAI בוחנת תשלום נוסף למנויים ב-ChatGPT Plus

OpenAI בוחנת אפשרות חדשה שתאפשר למנויי ChatGPT Plus לשלם 8 דולרים עבור איפוס מיידי של מכסת השימוש שלהם, לאחר שניצלו את ההקצאה השבועית. כך עולה מדיווח של Business Insider.

לפי הדיווח, משתמש במסלול Plus, שמחירו 20 דולר בחודש, הבחין לאחר שמכסת השימוש שלו הסתיימה בכפתור חדש בממשק: “Pay $8 to reset” - תשלום של 8 דולרים תמורת איפוס. מדובר בפיצ'ר שלא הוכרז באופן רשמי, ונראה כי הוא מוצג בשלב זה רק לחלק מהמשתמשים כחלק מניסוי מוגבל.

דובר OpenAI אישר ל-Business Insider כי החברה “בוחנת דרכים לאפשר לחלק מהמשתמשים שהגיעו למגבלות השימוש שלהם לרכוש שימוש נוסף”. לדבריו, הניסיון הוא חלק ממאמץ רחב יותר להפוך את מוצרי החברה לנגישים ושימושיים יותר.

תשלום כדי לדלג על ההמתנה

על פי הפרטים שפורסמו, האיפוס בתשלום מחזיר את מכסת השימוש של המשתמש ל-100% באופן מיידי. בכך הוא מבטל את הצורך להמתין לחלון ההתחדשות הרגיל, שעשוי להימשך כמה שעות, ולעיתים אף עד למחזור החידוש השבועי הבא.

עם הפעלת האיפוס, תאריך החידוש הבא של המכסה צפוי להידחות בכשבעה ימים ממועד הרכישה. המשתמשים אינם מחויבים לשלם: מי שמעדיף שלא לרכוש איפוס יכול להמתין לחידוש הרגיל של ההקצאה.

האפשרות עשויה להיות רלוונטית במיוחד למשתמשים מקצועיים - בהם מפתחים, יוצרים, חוקרים וכותבי תוכן - שנקלעו למגבלה דווקא בזמן עבודה אינטנסיבית או לקראת דדליין. מבחינתם, תשלום חד-פעמי עשוי להיות חלופה זולה יותר לשדרוג למסלולים יקרים יותר.

בדרך למודל גמיש יותר

הניסוי מגיע על רקע התחרות המחריפה בין OpenAI לבין Anthropic, שמנסות לחזק את נאמנות המשתמשים, בעיקר בקרב קהילת המפתחים והמשתמשים הכבדים. בשוק שבו מגבלות שימוש הופכות לנושא מרכזי, חברות הבינה המלאכותית מחפשות דרכים להציע גמישות - בין היתר באמצעות קרדיטים, הרחבות שימוש ואיפוסים.

בחודשים האחרונים OpenAI כבר הרחיבה את אפשרויות השימוש במוצר Codex עבור חלק ממנויי Plus ו-Pro, לרבות איפוסים והטבות שימוש. החברה גם עברה במקרים מסוימים ממודל חיוב לפי הודעה למודל המבוסס על קרדיטים וטוקנים.

החידוש במהלך הנוכחי הוא לא עצם רכישת השימוש הנוסף, אלא האפשרות לרכוש זמן: במקום להמתין לסיום תקופת הצינון או לחידוש המכסה, המשתמש יכול לשלם כדי לחזור לעבודה באופן מיידי.

אם הניסוי יורחב לכלל המשתמשים, הוא עשוי להפוך את מגבלות השימוש ב-ChatGPT למרכיב גמיש יותר - אך גם לעורר ביקורת על יצירת שכבת תשלום נוספת מעבר למחיר המנוי החודשי.