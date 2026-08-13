הדביבון שכבש את הרשת קיבל דמות לגו משלו

ג'ימותי, הדביבון שהפך לאחת מתופעות הרשת הבולטות של הקיץ בארצות הברית, ממשיך לצבור תהילה. אחרי סרטונים ויראליים, ציורי קיר, מרצ'נדייז ומחוות מצד קבוצת הבייסבול סיאטל מארינרס, כעת הוא זוכה גם לגרסת לגו רשמית.

מרכז LEGOLAND Discovery Center Bay Area הציג דגם מיניאטורי של ג'ימותי, שנבנה במיוחד עבור מתחם MINILAND. אליסון ברנן, בונת דגמים מקצועית של לגו, הרכיבה את הדביבון מ-130 קוביות בלבד, והשלימה את העבודה בתוך כשלוש שעות.

לפני שהוצב באזור המדמה טבע פראי במתחם, דמות הלגו של ג'ימותי "ביקרה" גם בכמה מהאתרים המפורסמים המשוחזרים במקום, בהם גשר שער הזהב. מתחם MINILAND כולו כולל יותר מ-1.5 מיליון קוביות לגו ומציג גרסאות מיניאטוריות של קו הרקיע ואתרי התיירות הבולטים באזור מפרץ סן פרנסיסקו.

ג'ימותי עצמו הוא דביבון בר החי באזור באלארד שבסיאטל. הוא זכה לפרסום לאחר שתושבת מקומית, קיאנה הול, צילמה אותו ביולי כשהוא נע ברחוב. מבנה גופו הקצר והעגול עורר מיד תשומת לב, והסרטון שלה צבר מיליוני צפיות. מומחים מעריכים כי הוא סובל ממום מולד נדיר בעמוד השדרה, הדומה ל"תסמונת עמוד השדרה הקצר", אך ללא בדיקה רפואית של בעל החיים אי אפשר לקבוע זאת בוודאות.

למרות המראה החריג, התיעודים מראים כי ג'ימותי מסוגל לנוע, לטפס ולהסתדר בסביבה העירונית. החוקרים אף ביקשו מהציבור שלא לנסות להתקרב אליו או ללכוד אותו רק בשל הפופולריות שלו, ולאפשר לו להמשיך לחיות כחיית בר.

מאז שהסרטון הראשון הפך לוויראלי, הסיפור חרג מזמן מגבולות סיאטל. ג'ימותי כבר זכה כאמור לציורי קיר, יצירות מעריצים, מוצרים הנושאים את דמותו ואפילו ערב מחווה מיוחד במשחק של סיאטל מארינרס. כעת, עם דמות הלגו החדשה, בלגולנד כבר מכנה אותו בחיוך "הדביבון המפורסם בעולם".