לראשונה בהודו: החרק המוזהב הנדיר תועד בפארק לאומי

תגלית קטנה בגודלה אך משמעותית מבחינה מדעית נרשמה בפארק הלאומי מאנאס שבמדינת אסאם שבהודו. חוקרים תיעדו לראשונה במדינה את הציקדה השחורה-זהובה, Huechys fusca, מין נדיר ובולט במראהו שהיה מוכר עד כה בעיקר מאזורים אחרים בדרום-מזרח אסיה.

התצפית עצמה התרחשה כבר ב-20 במאי 2024, במהלך סקר שטח באזור Bansbari שבפארק. בסביבות השעה 10:50 בבוקר הבחינו החוקרים בחרק כשהוא ניצב על גזע של עץ מסוג Dillenia pentagyna, סמוך למחנה היער Bangale Hat-Dhuwa. המפגש היה קצר במיוחד: הציקדה נשארה במקום במשך כדקה בלבד ולאחר מכן עפה משם.

לאחר בחינת המאפיינים החיצוניים זוהה החרק כ-Huechys fusca, מין שתואר מדעית כבר בשנת 1892. הוא מתאפיין בגוף וברגליים שחורים, בסימנים צהובים או כתומים ובבטן בגוון כתום-צהבהב, שילוב צבעים שהעניק לו את הכינוי "הציקדה השחורה-זהובה".

אלא שהחשיבות האמיתית של התצפית היא גיאוגרפית. המין תועד בעבר בסומטרה, בחצי האי המלאי, בסינגפור ובבורנאו, אך לפי החוקרים עד לפרסום הנוכחי לא היה תיעוד מאומת שלו בהודו. בכך הפכה התצפית ממאנאס לרישום המאושר הראשון של המין במדינה ולהרחבה משמעותית של אזור התפוצה הידוע שלו.

המחקר פורסם ביולי האחרון בכתב העת Zoo's Print על ידי חוקרים מארגון Aaranyak ומ-Durrell Wildlife Conservation Trust. החוקרים אף ציינו כי עולם הציקדות באסאם עדיין אינו נחקר במידה מספקת, ולכן קיימת אפשרות שמינים נוספים באזור טרם תועדו באופן מדעי. בהודו מוכרים כיום כ-204 מיני ציקדות מקומיים, ואילו הסוג Huechys כולל 24 מינים חיים מוכרים.

הפארק הלאומי מאנאס נחשב לאחד מאזורי הטבע החשובים בהודו. הוא כולל יערות, שטחי עשב ובתי גידול מימיים, משמש גם כשמורת נמרים וכשמורה ביוספרית ומוכר כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. החוקרים אומרים כי גילוי הציקדה מדגיש עד כמה המגוון הביולוגי באזור עדיין טומן בחובו הפתעות, ועד כמה חשוב להמשיך בסקרי טבע ובשמירה על בתי הגידול המקומיים.