חטיף בן 35 שנה נמצא בבית בבריטניה - והצית ויכוח ברשת

תגלית משונה במהלך פינוי בית בעיר סקנת'ורפ שבאנגליה הפכה בתוך זמן קצר ללהיט ברשתות החברתיות. ויקטוריה גורדון, בעלת שירות ניקיון ופינוי בתים, מצאה בין חפצים ישנים חטיף מארס שתאריך התפוגה שלו מצביע על שנת 1991. החטיף נשמר במשך כ-35 שנה.

לדברי גורדון, הדבר הראשון שמשך את תשומת לבה היה דווקא גודלו החריג של החטיף. במהלך פינוי הבית, שהיה עמוס בפריטים בני עשרות שנים, היא הבחינה כי חטיף המארס כמעט מגיע לאורך כף ידה. לאחר מכן התברר כי משקלו המקורי היה 62.5 גרם.

כשהניחה אותו לצד חטיף מארס מודרני במשקל כ-40 גרם וצילמה את השניים יחד, ההבדל היה קשה לפספס. החטיף הישן כבד ב-22.5 גרם, כלומר הוא הכיל יותר מ-50% שוקולד ומילוי ביחס לגרסה הנוכחית שנבדקה. התמונה התפשטה ברשת ועוררה גל תגובות נוסטלגיות, לצד טענות כי מדובר בדוגמה בולטת לתופעת ה"שְרינקפלציה" - הקטנת כמות המוצר מבלי שהמחיר יורד בהתאם.

עם זאת, עצם ההבדל במשקל אינו מוכיח בהכרח שמדובר בשְרינקפלציה במובן הקלאסי. בחברת Mars הסבירו כי במהלך 35 השנים האחרונות בוצעו מספר שינויים בגדלי החטיפים ובאריזות שלהם, בין היתר בהתאם לביקוש הצרכנים ולגורמים כלכליים כמו עלויות ייצור ומחירי הקקאו.

גורדון סיפרה כי בתחילה כמעט השליכה את החטיף הישן לפח, אולם לאחר שהעלתה את התמונה לרשת והפוסט צבר תשומת לב רבה, היא החליטה לשמור אותו. כעת, אחרי עשרות שנים שבהן שכב נשכח בבית, חטיף השוקולד מ-1991 הפך לפריט נוסטלגי שמזכיר לצרכנים עד כמה השתנו המוצרים על מדפי הסופרמרקטים לאורך השנים.