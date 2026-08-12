התאמן כמעט שעה - ואז גילה נחש ארסי בתוך הקסדה

אימון שגרתי של קבוצת הפוטבול בתיכון Maumelle שבארקנסו הפך לאירוע שקשה להאמין שהסתיים ללא נפגעים. אחד השחקנים חש במהלך האימון בתחושה מוזרה בתוך הקסדה שלו, כאילו משהו נע על ראשו. הוא הסיר אותה ופנה לאחד מאנשי צוות האימון, שבדק את הציוד וגילה נחש שהתחבא עמוק מאחורי שכבות הריפוד.

לפי גורמי הפיקוח על בעלי חיים בעיר, השחקן ככל הנראה חבש את הקסדה במשך קרוב לשעה לפני שהבין שמשהו אינו כשורה. בתחילה סברו במקום שמדובר בנחש מסוג copperhead, אולם לאחר שאנשי Maumelle Animal Services הגיעו למקום הם זיהו אותו כ-cottonmouth, נחש ארסי המצוי בדרום ארצות הברית. אורכו היה כ-60 סנטימטרים.

גם חילוץ הנחש התברר כמורכב. הוא נדחק עמוק כל כך לתוך ריפודי הקסדה, עד שאנשי הפיקוח נאלצו להשתמש במים כדי לגרום לו לצאת ממקום המסתור, ולאחר מכן תפסו אותו באמצעות מלקחיים. הנחש הוצא בשלום ושוחרר באזור מיוער הרחק מבית הספר.

המדהים מכל הוא שהשחקן לא ננשך ולא נפגע. לאחר שהתקרית הסתיימה הוא אפילו חזר לאימון, הפעם עם קסדה אחרת. מנהל שירותי בעלי החיים המקומי, כריס דייוויס, הדגיש עד כמה התלמיד היה בר מזל בהתחשב במשך הזמן שבו הנחש שהה בתוך הקסדה לצד ראשו.

בעקבות המקרה הנחה צוות האימון את השחקנים לבדוק היטב את הקסדות והציוד שלהם לפני שהם לובשים אותם. במקרה של אותו תלמיד, בדיקה שנמשכת שניות בודדות הייתה יכולה לחשוף מראש את הנוסע הארסי שהסתתר בין הריפודים.