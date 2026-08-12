הפריימריז יוצאים לדרך ( תומר נויברג/פלאש90 )

בהתפתחות דרמטית בסאגת הפריימריז בליכוד, ח"כ עפיף עבד החליט למשוך את עתירתו לבית המשפט העליון נגד פסיקת בית המשפט המחוזי. ההחלטה מגיעה לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את עתירתו וקבע כי ההצבעה במרכז הליכוד הייתה כשרה, ובכך אישר את החלטת בית הדין של התנועה.

משמעות הפסיקה היא שחברי כנסת ושרים מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות, ויהיו מחויבים להיאבק על מקומם ברשימה הארצית בלבד. מהלך זה מהווה מכה קשה למספר חברי כנסת שתכננו להבטיח את מקומם דרך המחוזות בהם קטי שטרית, אתי עטיה וניסים ואטורי.

אילן בומבך ( יונתן זידל, פלאש 90 )

רקע: המאבק על משבצות המחוז הסאגה החלה כאשר בית הדין של הליכוד קיבל עתירות שהוגשו נגד האפשרות לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במחוזות. בין העותרים היה גם עורך הדין יאיר גבאי, המתמודד במחוז ירושלים והשפלה, שטען כי מדובר בפגיעה בשוויון ההזדמנויות. לאחר שבית הדין קיבל את העתירות וביטל את האפשרות, ח"כ עבד פנה לבית המשפט המחוזי בניסיון לבטל את ההחלטה. אולם בית המשפט המחוזי דחה את העתירה וקבע כי ההצבעה במרכז הליכוד הייתה כשרה. עבד הודיע מיד כי יערער לבית המשפט העליון, אך כעת החליט למשוך את הערעור. מתקפה על היועץ המשפטי בעקבות ההתפתחויות, עורך הדין יאיר גבאי יצא למתקפה חריפה נגד היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך. גבאי כתב כי "החלטתי לא להשתתף בקרקס הזה בבית המשפט העליון", והפנה את עיקר הביקורת לעבר בומבך. גבאי טען כי בומבך נקט עמדה בבית המשפט נגד פסיקת בית הדין של התנועה, דבר שלדבריו "גובל לכאורה בחוסר תום לב" ומהווה "חוסר ניקיון כפיים שאין כדוגמתו". הוא הוסיף כי היועץ המשפטי אמור לייצג את התנועה ולא לפעול נגד החלטותיה.

אלמוג כהן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

השלכות על הפריימריז

משיכת העתירה של ח"כ עבד מסיימת את אחד מפרקי הדרמה המשפטית סביב הפריימריז, אך הסאגה עדיין לא הסתיימה. בתנועה ממשיכים להיערך לקראת ההצבעה, תוך שהם מודעים לכך שכל עיכוב נוסף עלול לסכן את לוח הזמנים.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה של סגן השר אלמוג כהן מעוצמה יהודית, מהלך שיאפשר לו להתמודד בפריימריז. כהן הודיע רשמית כי יתמודד, והודה לנתניהו על האמון והדרך המשותפת.

הפריימריז בליכוד צפויים להיות מהמרגשים והמורכבים בתולדות התנועה, כאשר עשרות מתמודדים נאבקים על מקום ברשימה לכנסת ה-26 ומתוך 40 ח"כים ושרים מכהנים, כחצי צפויים להיפלט החוצה למקומות לא ריאליים.