מין חדש התגלה בתאילנד וקיבל שם מ"בית הדרקון"

מין חדש של לטאת הרים התגלה ביערות הגבוהים של מערב תאילנד, והוא זכה לשם שמוכר היטב לחובבי סדרת הפנטזיה "בית הדרקון". החוקרים העניקו למין את השם המדעי Acanthosaura syrax, על שם Syrax, הדרקון של ריינירה טארגאריין בסדרה.

הלטאה משתייכת לקבוצת "דרקוני ההרים הקרניים", לטאות ממשפחת החרדוניים המתאפיינות בשורת קוצים לאורך הצוואר והגב. היא נמצאה ביערות ירוקי-עד בפארק הלאומי Mae Wong שבמערב תאילנד, בגבהים של יותר מ-1,300 מטר מעל פני הים. לפי החוקרים, נכון לעכשיו לא ידוע על אוכלוסיות שלה מחוץ לאזור הזה. גילויה מעלה ל-23 את מספר המינים הידועים בסוג Acanthosaura.

השם Syrax לא נבחר רק כמחווה לסדרת הטלוויזיה. החוקרים מצאו כמה קווי דמיון בין הלטאה לבין הדרקון הבדיוני: צבעה נוטה לצהוב-ירקרק, היא נחשבת לאחת הלטאות הקטנות ביותר בסוג שלה, ולמרות ממדיה היא מסוגלת להטיל מספר גדול יחסית של ביצים.

למין החדש יש גם מאפיינים פיזיים ייחודיים. הקוצים בצוואר ובגב שלו הם מהקטנים ביותר שתועדו בקרב בני הסוג, הוא חסר את הכתם השחור סביב העין שמופיע אצל כמה מקרוביו, ובאזור הצוואר שלו מופיע סימון כהה אופייני. בדיקות גנטיות שבחנו שני גנים אישרו כי מדובר במין נפרד גנטית מהמין הקרוב ביותר אליו, Acanthosaura lepidogaster.

הגילוי, שפורסם בכתב העת המדעי ZooKeys, מעורר גם דאגה לשימור המין. בית הגידול שלו נמצא ברצועה מצומצמת של יער הררי, והאוכלוסיות מופרדות זו מזו בשל הטופוגרפיה הקשה. החוקרים מזהירים כי פגיעה נוספת ביערות הגבוהים באזור עלולה לסכן את הלטאה החדשה, וקוראים לחזק את ההגנה על המערכת האקולוגית של Mae Wong.