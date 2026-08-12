בית החולים בנהריה פונה בשל עשן משריפה 

העשן בבית החולים בנהריה ( שימוש לפי סעיף 27א )

בית החולים בנהריה פונה הערב בעקבות עשן שהתאבך בתוך המבנה, בגלל שריפה במבנה סמוך.

השריפה לא פרצה בתוך בית החולים אלא במבנה סמוך לו, אבל העשן שהיתמר נכנס לתוך מבנה בית החולים מה שאילץ את החולים והצוותים הרפואיים לצאת אל מחוץ למבנה ולהתרכז בחצר בית החולים.

משירותי כבאות והצלה נמסר: "צוותים מתוגברים מתחנות זבולון ונהריה פועלים בשעה זו בזירת אירוע בבית החולים בנהריה. עם הגעת הצוותים למקום, זיהו לוחמי האש את מוקד הבעירה בשטח פתוח הצמוד למבנה מחלקת אשפוז.

כתוצאה מהשריפה, חדר עשן אל תוך המבנה למסדרון ולחדר המדרגות. לוחמי האש פועלים לכיבוי מהיר של מוקד הבעירה בצמוד למבנה, ומבצעים סריקות יסודיות בכל קומות המבנה לשלילת הימצאות לכודים. כמו כן מבוצעות פעולות מקצועיות לשחרור העשן מתוך המחלקה והמבנה בכלל הקומות.

לפי שעה לא דווח על נפגעים, המטופלים והצוותים הרפואיים פונו והם מרוכזים מחוץ למבנה".

השריפה במבנה בבית החולים בנהריה ( כבאות והצלה ארצי )

חוקר דליקות מתחנת זבולון החל לבדוק את נסיבות פרוץ השריפה וההערכה הראשונית היא ככל הנראה, שהשריפה פרצה עקב השלכת בדל סיגריה בוער בצמוד למבנה.